Единороссы потеряли депутата гордумы Челябинска Панова после обысков ФСБ

08 сентября 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Юрий Панов уже несколько дней доступен только для следователей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ пришла в самый крупный МУП Челябинска Депутат гордумы Челябинска Андрей Панов не явился для объяснений в региональную организацию «Единой России» после возбуждения уголовного дела о махинациях в МУП «ПОВВ». Об этом сообщил 8 сентября URA.RU источник URA.RU в партийных кругах. «Из комиссии по этике при Генсовете ЕР в Челябинск пришло поручение встретиться с Пановым. И разобраться, почему Панова вызывали на допрос после проведенных в ФСБ на предприятии обысков и ареста коммерсанта Павла Ефимова. Однако с ним просто не удалось связаться, телефон отключен», — рассказал инсайдер. Врио руководителя регионального исполкома Виталий Маслов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Телефон Панова отключен. Помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутата гордумы Юрия Панова вызвали на допрос в региональное управление СКР 6 сентября в связи с тем, что в расследовании фигурируют связанные с Пановым фирмы. Двумя днями ранее сотрудники ФСБ и СКР задержали главу ООО «Водоканалсистемы» Павла Ефимова и гендиректора МУПа Сергея Хабирова. По версии следствия, Ефимов и его сообщники из МУП «ПОВВ» похитили у предприятия не менее 3,8 млн рублей: МУП оплачивал контракты, которые в реальности не исполнялись. Возбужденное по.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц) расследует Третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Ефимов арестован, Хабирова отпустили после допроса. Обыски в рамках расследования продолжились уже в конце недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Челябинска Андрей Панов не явился для объяснений в региональную организацию «Единой России» после возбуждения уголовного дела о махинациях в МУП «ПОВВ». Об этом сообщил 8 сентября URA.RU источник URA.RU в партийных кругах. «Из комиссии по этике при Генсовете ЕР в Челябинск пришло поручение встретиться с Пановым. И разобраться, почему Панова вызывали на допрос после проведенных в ФСБ на предприятии обысков и ареста коммерсанта Павла Ефимова. Однако с ним просто не удалось связаться, телефон отключен», — рассказал инсайдер. Врио руководителя регионального исполкома Виталий Маслов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Телефон Панова отключен. Помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутата гордумы Юрия Панова вызвали на допрос в региональное управление СКР 6 сентября в связи с тем, что в расследовании фигурируют связанные с Пановым фирмы. Двумя днями ранее сотрудники ФСБ и СКР задержали главу ООО «Водоканалсистемы» Павла Ефимова и гендиректора МУПа Сергея Хабирова. По версии следствия, Ефимов и его сообщники из МУП «ПОВВ» похитили у предприятия не менее 3,8 млн рублей: МУП оплачивал контракты, которые в реальности не исполнялись. Возбужденное по.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц) расследует Третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Ефимов арестован, Хабирова отпустили после допроса. Обыски в рамках расследования продолжились уже в конце недели.