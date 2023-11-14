Помощника депутата Госдумы Бурматова в Челябинске экстренно исключили из ЕР

15 ноября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Депутата челябинской горудмы Юрий Панов изгнали из рядов ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутата гордумы Челябинска Юрия Панова исключили из «Единой России». Решение было принято 15 ноября президиумом регионального политсовета ЕР в ходе заочного голосования. Эту информацию подтвердили URA.RU в президиуме. «Голосование проходило заочно, путем опроса. К настоящему моменту процедура завершена, принято решение об исключении Панова», — рассказали URA.RU в президиуме. Сам он на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Официально Панова лишили партбилета «за дискредитацию партии» по итогам скандала с разгромом офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. Четыре представителя «пула Бурматова» вывезли оттуда всю мебель и оргтехнику, заявив, что все это было куплено на деньги Панова, который в принципе финансировал всю деятельность единороссов в районе. Руководство партии негативно оценило и эту риторику, и фактический паралич партийной работы в муниципалитете. Неофициально радикальное решение по Панову связывают также с делом о многомиллионных махинациях в МУП «ПОВВ». После допроса в СКР депутат перестал выходить на связь практически со всеми коллегами, появляться за заседаниях думы и официальных мероприятиях.

Помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутата гордумы Челябинска Юрия Панова исключили из «Единой России». Решение было принято 15 ноября президиумом регионального политсовета ЕР в ходе заочного голосования. Эту информацию подтвердили URA.RU в президиуме. «Голосование проходило заочно, путем опроса. К настоящему моменту процедура завершена, принято решение об исключении Панова», — рассказали URA.RU в президиуме. Сам он на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Официально Панова лишили партбилета «за дискредитацию партии» по итогам скандала с разгромом офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. Четыре представителя «пула Бурматова» вывезли оттуда всю мебель и оргтехнику, заявив, что все это было куплено на деньги Панова, который в принципе финансировал всю деятельность единороссов в районе. Руководство партии негативно оценило и эту риторику, и фактический паралич партийной работы в муниципалитете. Неофициально радикальное решение по Панову связывают также с делом о многомиллионных махинациях в МУП «ПОВВ». После допроса в СКР депутат перестал выходить на связь практически со всеми коллегами, появляться за заседаниях думы и официальных мероприятиях.