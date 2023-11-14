Помощника депутата Госдумы Бурматова в Челябинске экстренно исключили из ЕР

Помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутата гордумы Челябинска Юрия Панова исключили из «Единой России». Решение было принято 15 ноября президиумом регионального политсовета ЕР в ходе заочного голосования. Эту информацию подтвердили URA.RU в президиуме.
«Голосование проходило заочно, путем опроса. К настоящему моменту процедура завершена, принято решение об исключении Панова», — рассказали URA.RU в президиуме. Сам он на звонок корреспондента URA.RU не ответил.
Официально Панова лишили партбилета «за дискредитацию партии» по итогам скандала с разгромом офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. Четыре представителя «пула Бурматова» вывезли оттуда всю мебель и оргтехнику, заявив, что все это было куплено на деньги Панова, который в принципе финансировал всю деятельность единороссов в районе. Руководство партии негативно оценило и эту риторику, и фактический паралич партийной работы в муниципалитете.
Неофициально радикальное решение по Панову связывают также с делом о многомиллионных махинациях в МУП «ПОВВ». После допроса в СКР депутат перестал выходить на связь практически со всеми коллегами, появляться за заседаниях думы и официальных мероприятиях.
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