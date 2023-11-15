Исключенный из ЕР челябинский депутат Панов ушел на СВО. Фото

15 ноября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Юрий Панов прислал свое фото с автоматом на фоне БМП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, исключенный из «Единой России» за дискредитацию партии, ушел на СВО. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети. Панов заявил, что будет бороться за возвращение партбилета, в том числе через суды. «Я принял для себя принципиальное решение не оставаться в стороне и подписал с ОСПН „Эспаньола“ контракт в качестве военнослужащего. Пользуясь моим отсутствием, решением президиума Челябинского регионального отделения партии „Единая Россия“ я был заочно лишен членства в партии. Оставляю за собой право обращаться в вышестоящие партийные органы и отстаивать свое честное имя, в том числе и судах», — написал Панов 15 ноября в своем telegram-канале. Панов уверен, что информационную войну против него оппоненты развернули в угоду своим политическим амбициям. Исключение из рядов ЕР депутат назвал «беспрецедентным нарушением своих прав как гражданина, члена партии и участника СВО. Панов также подчеркнул, что его никто не уведомил о предстоящем исключении из партии. В областном президиуме ЕР, решением которого депутата исключили из партии, URA.RU сообщили, что не раз пытались связаться с Пановым, однако он не выходит на связь с начала сентября. Панов пропал после того как его вызывали на допрос в СК. Поводом для допроса стали обыски, проведенные ФСБ на МУП «ПОВВ» и арест коммерсанта Павла Ефимова, который может быть связан с Пановым. На областную комиссию ЕР по этике Панов также не явился, хотя ему присылали приглашение. Еще одним поводом для лишения партбилета стал скандал с разгромом офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. Представители «пула Бурматова» вывезли всю мебель и оргтехнику, закупленную на партвзносы, на полтора месяца парализовав работу отделения. Позже они заявили, что все это было куплено на деньги Панова. Их также собираются исключить из ЕР. Панов для комментариев по-прежнему недоступен. Народный избранник сообщил, что воюет в рядах добровольческого отряда «Эспаньола» Фото: telegram-канал Юрия Панова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, исключенный из «Единой России» за дискредитацию партии, ушел на СВО. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети. Панов заявил, что будет бороться за возвращение партбилета, в том числе через суды. «Я принял для себя принципиальное решение не оставаться в стороне и подписал с ОСПН „Эспаньола“ контракт в качестве военнослужащего. Пользуясь моим отсутствием, решением президиума Челябинского регионального отделения партии „Единая Россия“ я был заочно лишен членства в партии. Оставляю за собой право обращаться в вышестоящие партийные органы и отстаивать свое честное имя, в том числе и судах», — написал Панов 15 ноября в своем telegram-канале. Панов уверен, что информационную войну против него оппоненты развернули в угоду своим политическим амбициям. Исключение из рядов ЕР депутат назвал «беспрецедентным нарушением своих прав как гражданина, члена партии и участника СВО. Панов также подчеркнул, что его никто не уведомил о предстоящем исключении из партии. В областном президиуме ЕР, решением которого депутата исключили из партии, URA.RU сообщили, что не раз пытались связаться с Пановым, однако он не выходит на связь с начала сентября. Панов пропал после того как его вызывали на допрос в СК. Поводом для допроса стали обыски, проведенные ФСБ на МУП «ПОВВ» и арест коммерсанта Павла Ефимова, который может быть связан с Пановым. На областную комиссию ЕР по этике Панов также не явился, хотя ему присылали приглашение. Еще одним поводом для лишения партбилета стал скандал с разгромом офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. Представители «пула Бурматова» вывезли всю мебель и оргтехнику, закупленную на партвзносы, на полтора месяца парализовав работу отделения. Позже они заявили, что все это было куплено на деньги Панова. Их также собираются исключить из ЕР. Панов для комментариев по-прежнему недоступен.