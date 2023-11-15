Помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, исключенный из «Единой России» за дискредитацию партии, ушел на СВО. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети. Панов заявил, что будет бороться за возвращение партбилета, в том числе через суды.
«Я принял для себя принципиальное решение не оставаться в стороне и подписал с ОСПН „Эспаньола“ контракт в качестве военнослужащего. Пользуясь моим отсутствием, решением президиума Челябинского регионального отделения партии „Единая Россия“ я был заочно лишен членства в партии. Оставляю за собой право обращаться в вышестоящие партийные органы и отстаивать свое честное имя, в том числе и судах», — написал Панов 15 ноября в своем telegram-канале.
Панов уверен, что информационную войну против него оппоненты развернули в угоду своим политическим амбициям. Исключение из рядов ЕР депутат назвал «беспрецедентным нарушением своих прав как гражданина, члена партии и участника СВО. Панов также подчеркнул, что его никто не уведомил о предстоящем исключении из партии.
В областном президиуме ЕР, решением которого депутата исключили из партии, URA.RU сообщили, что не раз пытались связаться с Пановым, однако он не выходит на связь с начала сентября. Панов пропал после того как его вызывали на допрос в СК. Поводом для допроса стали обыски, проведенные ФСБ на МУП «ПОВВ» и арест коммерсанта Павла Ефимова, который может быть связан с Пановым. На областную комиссию ЕР по этике Панов также не явился, хотя ему присылали приглашение.
Еще одним поводом для лишения партбилета стал скандал с разгромом офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. Представители «пула Бурматова» вывезли всю мебель и оргтехнику, закупленную на партвзносы, на полтора месяца парализовав работу отделения. Позже они заявили, что все это было куплено на деньги Панова. Их также собираются исключить из ЕР. Панов для комментариев по-прежнему недоступен.
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