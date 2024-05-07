За задержанную журналистку Кеворкову поручились Проханов, Меркачева и Шевченко

Известные общественные деятели России, в том числе писатель Александр Проханов и правозащитница Ева Меркачева, поручились за журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости из Басманного суда Москвы.
«Личные поручительства приобщить», — решила судья Елена Ленская. Среди поручителей — писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон, глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский и другие.
Надежда Кеворкова — известная журналистка, работавшая с такими изданиями, как «Новая газета» и «Независимая газета». Ее задержали 6 мая и обвинили в оправдании терроризма из-за двух постов. На следующий день суд принял решение об аресте журналистки.
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