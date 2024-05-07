В Москве арестовали журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма

Журналистку Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма, арестовали до 6 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Надежда Кеворкова арестована до 6 июля, говорится в сообщении пресс-службы Фото:

Московский суд арестовал до 6 июля журналистку Надежду Кеворкову, ее обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Кеворковой предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Журналистка заключена под стражу на два месяца, то есть до 6 июля.

Следствие считает, что журналистика разметила в своем telegram-канале особый пост. В нем она оправдывала деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН).

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Московский суд арестовал до 6 июля журналистку Надежду Кеворкову, ее обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Кеворковой предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Журналистка заключена под стражу на два месяца, то есть до 6 июля. Следствие считает, что журналистика разметила в своем telegram-канале особый пост. В нем она оправдывала деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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