В Москве арестовали журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма

Журналистку Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма, арестовали до 6 июля

07 мая 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Надежда Кеворкова арестована до 6 июля, говорится в сообщении пресс-службы Фото: Александр Рюмин/ТАСС Московский суд арестовал до 6 июля журналистку Надежду Кеворкову, ее обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Кеворковой предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Журналистка заключена под стражу на два месяца, то есть до 6 июля. Следствие считает, что журналистика разметила в своем telegram-канале особый пост. В нем она оправдывала деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский суд арестовал до 6 июля журналистку Надежду Кеворкову, ее обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Кеворковой предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Журналистка заключена под стражу на два месяца, то есть до 6 июля. Следствие считает, что журналистика разметила в своем telegram-канале особый пост. В нем она оправдывала деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН).