В Москве арестовали журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма

Надежда Кеворкова арестована до 6 июля, говорится в сообщении пресс-службыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Московский суд арестовал до 6 июля журналистку Надежду Кеворкову, ее обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Кеворковой предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Журналистка заключена под стражу на два месяца, то есть до 6 июля.
Следствие считает, что журналистика разметила в своем telegram-канале особый пост. В нем она оправдывала деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН).
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Московский суд арестовал до 6 июля журналистку Надежду Кеворкову, ее обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Кеворковой предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Журналистка заключена под стражу на два месяца, то есть до 6 июля. Следствие считает, что журналистика разметила в своем telegram-канале особый пост. В нем она оправдывала деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН).