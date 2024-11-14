Главный скуф России опроверг, что он бесследно пропал в Твери

Главный скуф России Алексей Скуфьин опроверг слухи о своем якобы бесследном исчезновении в Твери. Как выяснилось, информация о его пропаже является неправдой.
«Слухи о моей смерти слишком преувеличены. Официально заявляю, что я жив, здоров, все нормально», — приводит слова Скуфьина telegram-канал Baza. Он добавил, что находится дома, играет в компьютерную игру «Скайрим» и пьет пиво.
Скуфьин заявил, что у него все в порядке и что его близкие не теряли с ним связь. Он также упомянул, что активно ищет работу и надеется вскоре ее найти. Ранее в СМИ появились сообщения о возможной пропаже мужчины, поскольку он якобы не выходит на связь с родственниками.
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