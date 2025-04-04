Минздрав передумал отправлять часто болеющих россиян на врачебную комиссию

Минздрав РФ не будет проверять, как часто россияне берут больничные. Ведомство изначально предлагало отправлять пациентов на углублённую диагностику, чтобы оперативно выявлять серьёзные болезни. В таком случае, медработники должны были проверять, сколько больничных листов человек брал за последние шесть месяцев, но теперь от этой идеи отказались, следует из документа, размещенного на сайте Союза медработников Чувашии.
«В новом документе, опубликованном на сайте Союза медицинских работников Чувашской Республики, ведомство решило вовсе убрать пункт о проверке количества больничных и направлении гражданина на врачебную комиссию», — новую версию документа изучили журналисты «Коммерсанта». Помощник министра Алексей Кузнецов отметил, что работа над документом и его обсуждение продолжаются.
Ранее идею с проверкой больничных листов, раскритиковала вице-спикер Госдумы Ирина Ярова. Она предложила не применять это правила к заразным болезням, которые могут передаваться другим людям.
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