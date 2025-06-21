В Китае высоко оценили структуру безопасности России

SCMP: Россия обладает зрелой структурой безопасности
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По мнению СМИ, КНР и РФ не конкурируют между собой в Центральной Азии
По мнению СМИ, КНР и РФ не конкурируют между собой в Центральной Азии Фото:

В КНР российскую структуру безопасности назвали зрелой. Своим мнением поделились обозреватели из Гонконга. По их словам, Пекин и Москва «имеют четкие сравнительные преимущества» и «не ведут эксклюзивную конкуренцию» в Центральной Азии.

«У Москвы глубокие культурные связи со странами Центральной Азии и зрелая структура безопасности, в то время как Пекин больше фокусируется на экономическом развитии. Однако их действия иногда пересекаются в сферах друг друга», — указано в публикации South China Morning Post.

Ранее американские аналитики отмечали, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности Китая, выступая своеобразным щитом от прямого давления со стороны США. По мнению издания «1945», именно поэтому западные страны стремятся ослабить Москву, чтобы получить рычаги влияния на Пекин и ограничить его возможности в регионе.

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В КНР российскую структуру безопасности назвали зрелой. Своим мнением поделились обозреватели из Гонконга. По их словам, Пекин и Москва «имеют четкие сравнительные преимущества» и «не ведут эксклюзивную конкуренцию» в Центральной Азии. «У Москвы глубокие культурные связи со странами Центральной Азии и зрелая структура безопасности, в то время как Пекин больше фокусируется на экономическом развитии. Однако их действия иногда пересекаются в сферах друг друга», — указано в публикации South China Morning Post. Ранее американские аналитики отмечали, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности Китая, выступая своеобразным щитом от прямого давления со стороны США. По мнению издания «1945», именно поэтому западные страны стремятся ослабить Москву, чтобы получить рычаги влияния на Пекин и ограничить его возможности в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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