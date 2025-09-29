Менеджер «Зенита» подала иск на алименты к Аршавину

Новая скандальная история с алиментами разгорается вокруг экс-футболиста Андрея Аршавина. Менеджер «Зенита» Анна Петрушина, от которой у спортсмена в августе 2024 года родилась дочь Ева, подала на него в суд о взыскании алиментов. По версии юристов, это могло быть сделано по договоренности с самим Аршавиным, чтобы перенаправить денежные потоки в новую семью. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Скандальная личная жизнь экс-футболиста
Напомним, личная жизнь Андрея Аршавина постоянно находится в центре внимания. Он громко развелся с первой женой Юлией Барановской, которая в 2012 году, будучи беременной третьим ребенком, узнала о его изменах. Затем футболист женился на Алисе Казьминой, в браке с которой родилась дочь Есения. Однако и этот союз распался.
В конце 2024 года Аршавин сделал сенсационное признание, заявив, что у него шестеро детей, хотя официально известно о пятерых.
«Есть еще один ребенок, но мама малыша не захотела записывать его на меня. Она сказала: „Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести“. Даже отчество не дала мое», — рассказал футболист, как сообщает КП-Петербург. Самой младшей из известных детей является Ева, родившаяся в августе 2024 года от менеджера «Зенита» Анны Петрушиной, с которой Аршавин живет последние годы.
Зачем новая пассива подает на алименты
Именно Петрушина стала инициатором нового судебного иска о взыскании алиментов. По мнению экспертов, такая схема может быть выгодна самому Аршавину.
«На одного ребенка требуется отчислять 1/4 от доходов, на двоих — 1/3, на троих и более — 1/2. В данной ситуации получается, что раньше половина дохода распределялась на троих детей, теперь — на четверых. Значит доля первых троих пропорционально уменьшается», — пояснили юристы.
Таким образом, если раньше половина доходов Аршавина распределялась между тремя детьми от Барановской и Казьминой, то теперь эти же 50% будут делиться уже на четверых, включая дочь Петрушиной. Фактически, выплаты прежним семьям уменьшатся, а часть денег останется в новой семье футболиста.
Доходы Аршавина
Несмотря на завершение игровой карьеры, Аршавин остается обеспеченным человеком. Он занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит», работает телеэкспертом и участвует в рекламных проектах букмекерских компаний.
В 2013 году, по данным Forbes, его доход составлял 8,1 миллиона долларов. Текущие заработки футболиста не разглашаются, но очевидно, что суммы алиментов исчисляются миллионами рублей. Бывшие жены Аршавина могут попытаться оспорить решение суда, однако, по мнению юристов, с точки зрения закона все сделано правильно.
