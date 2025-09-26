Аршавин подал заявление в суд об изменении размере алиментов на Барановскую

Футболист Андрей Аршавин подал иск в Савеловский районный суд Москвы с требованием изменить размер алиментов, которые он выплачивает Юлии Барановской. Как сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы, подготовительное заседание назначено на 9 октября 2025 года.
В августе 2024 года у Аршавина родился пятый ребенок — дочь от предполагаемой девушки Анны, с которой спортсмен предпочитает не афишировать отношения. Почти десять лет он прожил с Юлией Барановской. Он расстались, когда Барановская была беременна их сыном. Позже Аршавин был женился на Алисе Казьминой, однако этот союз также завершился разводом и чередой судебных разбирательств, передает RT.
