Три способа спасти сбережения от инфляции в России

Правительство придумало, как помочь людям пережить рост цен

23 марта 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Отнести деньги в банк, купить золото или облигации — что выбрать? Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вклады в банках, покупка золота и облигаций — это самые популярные способы спасти сбережения в РФ, по оценке экспертов. Чтобы помочь россиянам пережить санкции, правительство повысило ставки по вкладам выше 20% годовых, возобновило торги на фондовом рынке и отменило НДС при покупке золота. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал это хорошей альтернативой покупке долларов и евро. У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки, рассказали URA.RU эксперты по финансам. Банковские депозиты Открыть вклад в банке по ставке от 20% годовых — самый простой и доступный для населения способ отреагировать на рост инфляции Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ответ на санкции Запада, в России был создан оперштаб под руководством Мишустина, куда вошел представитель Центробанка. Одним из решений по противодействию давлению Запада, стало резкое повышение ключевой ставки до 20%. Благодаря этому россияне прекратили снимать наличные и понесли деньги обратно на депозиты, поскольку ставка была повышена до ожидаемого уровня инфляции, говорит независимый финансовый советник Оксана Уланова. «Банки после поднятия ключевой ставки ЦБ стали предлагать вклады с доходностью на несколько процентов больше, это самый простой и доступный для населения способ отреагировать на инфляцию. В дальнейшем ЦБ будет стремиться снизить ключевую ставку сначала до 18%, а потом ниже. Банки последуют его примеру, поэтому тем, кто выбирают депозиты, лучше открывать их на максимально возможный срок с фиксированной ставкой», — посоветовала Уланова. Депозиты не спасут от инфляции, но могут компенсировать большую часть потерь, считает эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Тем, кто до сих пор в раздумьях, следует поспешить, потому что банки могут начать снижать ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения ЦБ, прогнозирует эксперт. «Когда все началось [санкции], банки испытывали проблемы с рублевой ликвидностью, им нужно было вернуть вкладчиков, что они в марте и сделали. Те банки, которые решили эту задачу быстрее, будут снижать ставки в первую очередь», — сказал эксперт. Глава компании «Организация личных финансов» Алена Никитина назвала депозиты самым привлекательным способом спасти накопления от обесценивания и порекомендовала искать вклады с опциями фиксированной ставки и пополнения. ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку до 20%, чтобы вернуть деньги россиян в банковскую систему Фото: Антон Белицкий © URA.RU «Банки предлагают открывать депозиты на три или шесть месяцев. Лучше открыть и то, и другое, а когда подойдет срок — можно будет оценить ситуацию и переложить деньги», — сказала она. Полностью безрисковых инструментов борьбы с инфляцией в текущей ситуации нет, убеждена независимый финансовый советник Наталья Смирнова. «Уровень инфляции будет зависеть от того, насколько успешно правительство сможет бороться с кризисом, который вызвали санкции. Если все станет хуже, скажем, против России введут эмбарго на нефть и газ, не исключено, что Центробанку придется еще раз повысить ключевую ставку, тогда ставки по банковским депозитам могут еще вырасти, хотя это негативный сценарий и хочется надеяться на лучшее. Так или иначе, после отмены введенного в 2020 году налога на проценты по вкладам — это один из лучших вариантов», — отметила она. Облигации федерального займа Облигации федерального займа можно приобрести на Московской бирже Фото: Антон Белицкий © URA.RU Правительство и Центробанк также возобновили торги облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже с 21 марта. Приобрести эти ценные бумаги может каждый. «ОФЗ можно считать аналогом депозита в банке, выплаты по ним гарантированы государством. На бирже торгуются так называемые короткие облигации со сроком погашения через несколько месяцев или год, но можно приобрести ОФЗ на три-пять и даже десять лет по ставке 14-15%. При этом короткие облигации дают сейчас доходность 16-17%», — рассказала Оксана Уланова. Эксперт отметила, что вложения в длинные облигации более рискованны, так как прогнозировать инфляцию на годы вперед очень сложно. Алена Никитина, напротив, считает длинные ОФЗ хорошим вложением средств. «В 2014 году тоже были санкции, доходность облигаций на короткое время выросла, и те, кто успел их взять, по итогу нескольких лет выиграли», — напомнила она. Вложения в ОФЗ с большим сроком погашения выгодны, если правительство обуздает инфляцию, полагает Смирнова. Из-за санкций и резкого роста курса доллара покупательная способность рубля уменьшилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Если вы уверены, что в последующие годы инфляция будет ниже, чем доходность по ОФЗ в момент их покупки, тогда есть смысл брать длинные облигации. Проблема в том, что никто не даст гарантии, что ситуация будет развиваться по вашему плану», — отметила она. Инфляцию в 2022 году текущие доходности по ОФЗ не покроют точно, полагает Дмитрий Голубовский. «В самом начале торгов на бирже можно было найти облигации с доходностью почти 20% годовых, но спрос был большой и их быстро раскупили, а ставки в 15-17% — это ниже прогнозируемой инфляции, которая может превысить 20%. По депозитам условия лучше», — сказал эксперт. Золотые слитки Правительство отменило НДС при продаже золотых слитков Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Ситуация с покупкой золотых слитков, которые Мишустин назвал хорошей альтернативой иностранной валюте, а глава Минфина Антон Силуанов — не просто хорошей, а идеальной, похожа на дилемму с вложениями в ОФЗ, говорит Наталья Смирнова. «Станет покупка золота убыточной или прибыльной инвестицией зависит от ситуации в мире. Политические потрясения, войны и инфляция способствуют росту цены золота, а мир и спокойствие — наоборот. Если вы верите, что все будет еще хуже, то есть продолжение взаимных санкций, новый взлет цен на еду и другие товары, то покупайте. При негативном сценарии золото может вырасти до 20% и более, в конце 1970-х годов был случай, когда золото подорожало за год в долларах вдвое, но гарантий никаких», — заметила эксперт. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал золото хорошей альтернативой иностранной валюте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вложения в золото не раз приносили инвесторам убытки, подтвердила Никитина. «Правительству сейчас выгодно, чтобы население покупало золото, но оно растет на панике, пик которой вероятно уже прошел. Что будет дальше, неизвестно, но нужно помнить, что в спокойные периоды держатели золота не получали никакой прибыли», — сказала она. Кризисные явления и инфляция в этом году будут нарастать по всему миру, поэтому решение правительства России отменить налог при продаже золотых слитков пришелся очень кстати, говорит Дмитрий Голубовский. «В долгосрочной перспективе золото спасет сбережения от инфляции, это признанное во всем мире платежное средство. Просадки по цене возможны, но в целом я считаю, что золото в ближайшие годы будет расти. Не обязательно покупать слитки, можно покупать инвестиционные монеты, их проще продать», — отметил он. Категорически не следует покупать золотые слитки на последние деньги, которые могут понадобиться уже в ближайшие месяцы, предостерегает Оксана Уланова. «Из-за разницы между покупкой и продажей в банке золото может быть удачной краткосрочной инвестицией исключительно в период очень бурного роста, если уж покупать — то на годы. Если возможности делать долгосрочные инвестиции нет, лучше выбрать накопительный счет», — подчеркнула она. Иностранная валюта: доллары, евро и юани Статья по теме Правительство с помощью золота замедлит инфляцию в России По решению правительства и ЦБ россияне как минимум до 9 сентября не смогут ни купить, ни снять наличные доллары и евро со своих счетов, если они не были открыты раньше 9 марта. Но и в этом случае получить на руки можно не более 10 тысяч долларов, а остальное — только в рублях по курсу на день обращения в банк. На покупку безналичных долларов и евро, в том числе на бирже, государство установило комиссию в 12%. Держать доллары и евро наличными в таких условиях — верный путь к потерям из-за растущей инфляции в США и еврозоне, утверждает Голубовский. «Хранить валюту под подушкой — глупая идея. В России в моменте шоковая инфляция, но в наличных долларах и евро потерять можно больше по сравнению с рублями на банковском депозите или в ОФЗ. В Европе тоже пустые полки и дикий рост цен, особенно на хлеб и бензин, в США инфляция уже 8%. На самом деле правительство РФ приняло очень мягкий вариант валютных ограничений, потому что жесткий вариант предполагал принудительную конвертацию сразу в рубли и запрет на обращение валюты недружественных стран», — рассказал он. Покупать доллары и евро в расчете на прибыль стоит только тем, кто твердо верит в скорый обвал значительно ниже уровня в 120 рублей за доллар, считает Уланова. «Люди у нас привыкли бежать за долларом, не всегда понимая зачем. Экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, так что доллар может откатиться к 90 рублям в перспективе полугода, если только санкции еще больше не ужесточатся. Плюс не надо забывать про потери на комиссии 12%», — спрогнозировала она. Статья по теме Что будет с рынком жилья при дорогой ипотеке При покупке юаня комиссии нет, и с учетом хороших перспектив китайской экономики этот вариант выглядит привлекательнее, чем прежде, считает Смирнова. «Однако и тут никаких гарантий нет. При быстром выходе России из кризиса рубль может укрепиться к юаню. Сам юань может ослабеть к основным валютам, если Компартия КНР начнет военную операцию против Тайваня. Так что у каждого инструмента есть плюсы и минусы, твердо советовать вложить рубли во что-то одно сейчас невозможно», — подчеркнула эксперт. Обмен рублей на юани — это сродни покупке кота в мешке, согласна с коллегой Никитина. «Юань — это валюта закрытой экономики Китая, курс юаня определяется не рынком, а государством. Чего ждать от властей КНР — непонятно, в прошлом они не раз намеренно девальвировали юань», — заключила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вклады в банках, покупка золота и облигаций — это самые популярные способы спасти сбережения в РФ, по оценке экспертов. Чтобы помочь россиянам пережить санкции, правительство повысило ставки по вкладам выше 20% годовых, возобновило торги на фондовом рынке и отменило НДС при покупке золота. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал это хорошей альтернативой покупке долларов и евро. У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки, рассказали URA.RU эксперты по финансам. Банковские депозиты В ответ на санкции Запада, в России был создан оперштаб под руководством Мишустина, куда вошел представитель Центробанка. Одним из решений по противодействию давлению Запада, стало резкое повышение ключевой ставки до 20%. Благодаря этому россияне прекратили снимать наличные и понесли деньги обратно на депозиты, поскольку ставка была повышена до ожидаемого уровня инфляции, говорит независимый финансовый советник Оксана Уланова. «Банки после поднятия ключевой ставки ЦБ стали предлагать вклады с доходностью на несколько процентов больше, это самый простой и доступный для населения способ отреагировать на инфляцию. В дальнейшем ЦБ будет стремиться снизить ключевую ставку сначала до 18%, а потом ниже. Банки последуют его примеру, поэтому тем, кто выбирают депозиты, лучше открывать их на максимально возможный срок с фиксированной ставкой», — посоветовала Уланова. Депозиты не спасут от инфляции, но могут компенсировать большую часть потерь, считает эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Тем, кто до сих пор в раздумьях, следует поспешить, потому что банки могут начать снижать ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения ЦБ, прогнозирует эксперт. «Когда все началось [санкции], банки испытывали проблемы с рублевой ликвидностью, им нужно было вернуть вкладчиков, что они в марте и сделали. Те банки, которые решили эту задачу быстрее, будут снижать ставки в первую очередь», — сказал эксперт. Глава компании «Организация личных финансов» Алена Никитина назвала депозиты самым привлекательным способом спасти накопления от обесценивания и порекомендовала искать вклады с опциями фиксированной ставки и пополнения. «Банки предлагают открывать депозиты на три или шесть месяцев. Лучше открыть и то, и другое, а когда подойдет срок — можно будет оценить ситуацию и переложить деньги», — сказала она. Полностью безрисковых инструментов борьбы с инфляцией в текущей ситуации нет, убеждена независимый финансовый советник Наталья Смирнова. «Уровень инфляции будет зависеть от того, насколько успешно правительство сможет бороться с кризисом, который вызвали санкции. Если все станет хуже, скажем, против России введут эмбарго на нефть и газ, не исключено, что Центробанку придется еще раз повысить ключевую ставку, тогда ставки по банковским депозитам могут еще вырасти, хотя это негативный сценарий и хочется надеяться на лучшее. Так или иначе, после отмены введенного в 2020 году налога на проценты по вкладам — это один из лучших вариантов», — отметила она. Облигации федерального займа Правительство и Центробанк также возобновили торги облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже с 21 марта. Приобрести эти ценные бумаги может каждый. «ОФЗ можно считать аналогом депозита в банке, выплаты по ним гарантированы государством. На бирже торгуются так называемые короткие облигации со сроком погашения через несколько месяцев или год, но можно приобрести ОФЗ на три-пять и даже десять лет по ставке 14-15%. При этом короткие облигации дают сейчас доходность 16-17%», — рассказала Оксана Уланова. Эксперт отметила, что вложения в длинные облигации более рискованны, так как прогнозировать инфляцию на годы вперед очень сложно. Алена Никитина, напротив, считает длинные ОФЗ хорошим вложением средств. «В 2014 году тоже были санкции, доходность облигаций на короткое время выросла, и те, кто успел их взять, по итогу нескольких лет выиграли», — напомнила она. Вложения в ОФЗ с большим сроком погашения выгодны, если правительство обуздает инфляцию, полагает Смирнова. «Если вы уверены, что в последующие годы инфляция будет ниже, чем доходность по ОФЗ в момент их покупки, тогда есть смысл брать длинные облигации. Проблема в том, что никто не даст гарантии, что ситуация будет развиваться по вашему плану», — отметила она. Инфляцию в 2022 году текущие доходности по ОФЗ не покроют точно, полагает Дмитрий Голубовский. «В самом начале торгов на бирже можно было найти облигации с доходностью почти 20% годовых, но спрос был большой и их быстро раскупили, а ставки в 15-17% — это ниже прогнозируемой инфляции, которая может превысить 20%. По депозитам условия лучше», — сказал эксперт. Золотые слитки Ситуация с покупкой золотых слитков, которые Мишустин назвал хорошей альтернативой иностранной валюте, а глава Минфина Антон Силуанов — не просто хорошей, а идеальной, похожа на дилемму с вложениями в ОФЗ, говорит Наталья Смирнова. «Станет покупка золота убыточной или прибыльной инвестицией зависит от ситуации в мире. Политические потрясения, войны и инфляция способствуют росту цены золота, а мир и спокойствие — наоборот. Если вы верите, что все будет еще хуже, то есть продолжение взаимных санкций, новый взлет цен на еду и другие товары, то покупайте. При негативном сценарии золото может вырасти до 20% и более, в конце 1970-х годов был случай, когда золото подорожало за год в долларах вдвое, но гарантий никаких», — заметила эксперт. Вложения в золото не раз приносили инвесторам убытки, подтвердила Никитина. «Правительству сейчас выгодно, чтобы население покупало золото, но оно растет на панике, пик которой вероятно уже прошел. Что будет дальше, неизвестно, но нужно помнить, что в спокойные периоды держатели золота не получали никакой прибыли», — сказала она. Кризисные явления и инфляция в этом году будут нарастать по всему миру, поэтому решение правительства России отменить налог при продаже золотых слитков пришелся очень кстати, говорит Дмитрий Голубовский. «В долгосрочной перспективе золото спасет сбережения от инфляции, это признанное во всем мире платежное средство. Просадки по цене возможны, но в целом я считаю, что золото в ближайшие годы будет расти. Не обязательно покупать слитки, можно покупать инвестиционные монеты, их проще продать», — отметил он. Категорически не следует покупать золотые слитки на последние деньги, которые могут понадобиться уже в ближайшие месяцы, предостерегает Оксана Уланова. «Из-за разницы между покупкой и продажей в банке золото может быть удачной краткосрочной инвестицией исключительно в период очень бурного роста, если уж покупать — то на годы. Если возможности делать долгосрочные инвестиции нет, лучше выбрать накопительный счет», — подчеркнула она. Иностранная валюта: доллары, евро и юани По решению правительства и ЦБ россияне как минимум до 9 сентября не смогут ни купить, ни снять наличные доллары и евро со своих счетов, если они не были открыты раньше 9 марта. Но и в этом случае получить на руки можно не более 10 тысяч долларов, а остальное — только в рублях по курсу на день обращения в банк. На покупку безналичных долларов и евро, в том числе на бирже, государство установило комиссию в 12%. Держать доллары и евро наличными в таких условиях — верный путь к потерям из-за растущей инфляции в США и еврозоне, утверждает Голубовский. «Хранить валюту под подушкой — глупая идея. В России в моменте шоковая инфляция, но в наличных долларах и евро потерять можно больше по сравнению с рублями на банковском депозите или в ОФЗ. В Европе тоже пустые полки и дикий рост цен, особенно на хлеб и бензин, в США инфляция уже 8%. На самом деле правительство РФ приняло очень мягкий вариант валютных ограничений, потому что жесткий вариант предполагал принудительную конвертацию сразу в рубли и запрет на обращение валюты недружественных стран», — рассказал он. Покупать доллары и евро в расчете на прибыль стоит только тем, кто твердо верит в скорый обвал значительно ниже уровня в 120 рублей за доллар, считает Уланова. «Люди у нас привыкли бежать за долларом, не всегда понимая зачем. Экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, так что доллар может откатиться к 90 рублям в перспективе полугода, если только санкции еще больше не ужесточатся. Плюс не надо забывать про потери на комиссии 12%», — спрогнозировала она. При покупке юаня комиссии нет, и с учетом хороших перспектив китайской экономики этот вариант выглядит привлекательнее, чем прежде, считает Смирнова. «Однако и тут никаких гарантий нет. При быстром выходе России из кризиса рубль может укрепиться к юаню. Сам юань может ослабеть к основным валютам, если Компартия КНР начнет военную операцию против Тайваня. Так что у каждого инструмента есть плюсы и минусы, твердо советовать вложить рубли во что-то одно сейчас невозможно», — подчеркнула эксперт. Обмен рублей на юани — это сродни покупке кота в мешке, согласна с коллегой Никитина. «Юань — это валюта закрытой экономики Китая, курс юаня определяется не рынком, а государством. Чего ждать от властей КНР — непонятно, в прошлом они не раз намеренно девальвировали юань», — заключила она.