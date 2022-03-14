Правительство представило план борьбы с дефицитом продуктов

Полки магазинов не опустеют, но цены могут измениться

14 марта 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Российские власти хотят сохранить механизмы рыночной экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство России представило план борьбы с дефицитом продуктов. Его на брифинге 14 марта озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он заключается в применении гибкого ценообразования, заявил чиновник. Эксперты объясняют, что, отказавшись от жесткого сдерживания инфляции, власти сохранят ассортимент продуктов в магазинах. Работа по сдерживанию цен и сохранению ассортимента продуктов является одной из задач созданной 1 марта правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, которая работает в режиме оперативного штаба. Ее возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Комиссия разработала и утвердила два пакета мер поддержки для различных отраслей экономики. Тема роста цен и дефицита продовольствия содержится в каждом из них. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не раз поднимал тему дефицита и роста цен на продукты при обсуждении мер поддержки экономики Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Так, 10 марта Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о разработке целого пакета мер для поддержки аграриев. Они позволят производителям не допустить дефицита продуктов и замедлить рост цен. На брифинге 14 марта Решетников раскрыл новое решение правительственного штаба. Однако начал он с того, что назвал санкции со стороны Запада причиной проблем в экономике. «Ограничения связаны с экспортом товаров и с импортом продукции, в том числе комплектующих. Поэтому на сегодня перед предприятиями стоят вызовы, связанные с необходимостью выстраивания новых производственных и логистических цепочек», — уточнил член правительства. Кризис в России носит структурный характер, так как его причины внешние, считает Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU На восстановление экономической активности потребуется время, отметил министр. «Перед экономикой встал системный блок именно структурных вопросов. Все это накладывается на текущую финансовую нестабильность. Финансовые рынки ищут новую точку равновесия — и пока, скорее, не нашли. Ответ правительства заключается в максимальной гибкости работы экономики, снятии всех внутренних ограничений», — пояснил Решетников. Отвечая на вопрос журналистов о регулировании роста цен, член правительства РФ отметил, что «важно в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса сохранить максимальную гибкость ценообразования». «Если, мы будем жестко диктовать сетям, производителям цены, то очень скоро столкнемся с дефицитом. Поэтому решения принимаются по ситуации, по конкретным видам продукции, на конкретных рынках. Нам важно сохранять рыночный характер нашей экономики. Только это позволит избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться», — заявил Решетников. Уровень инфляции в стране зависит от ситуации на финансовом рынке, устойчивости банков и продолжительности спецоперации на Украине, отмечают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Регулирование цен может привести к экономическому коллапсу, согласен кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Инфляция будет возникать из-за нехватки товаров. Регулирование цен — это один из быстрых способов уничтожить экономику страны. Оно автоматически уменьшает объем предложений товаров, приводит к дефициту и появлению черного рынка. Всем становится еще хуже. Ни разу ни в одной стране мира такими способами ничего нельзя было решить. Возможны решения на уровне продуктовых пайков для наименее защищенных слоев населения», — сказал эксперт. Прогнозировать скорость роста цен сложно, продолжает Кульбака. По его словам, уровень инфляции в стране зависит от того, как Центробанк будет справляться с регулированием денежного рынка, насколько устойчивы банки и от продолжительности спецоперации на Украине. Статья по теме В правительстве раскрыли, что будет с ценами на продукты в России Регулирование цен, применявшееся на практике в других странах, в том числе и в СССР, имело негативный эффект, подтверждает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Если вы поставите фиксированные цены, то производителям невыгодно будет выпускать этот товар. Они посмотрят пару месяцев и перестанут производить, так постепенно возникнет дефицит. В такой ситуации допустимо ограничение ценообразования на некоторые продукты. Но регулирование цен во всех странах имело негативный эффект. Сегодня не 1998 год, сейчас на рынок влияет геополитика, а она может меняться в течение 3-6 месяцев. Ситуация может улучшиться, но назад не вернется», — пояснил собеседник. Дефицита избежать удастся, но сохранить цены на нынешнем уровне вряд ли получится из-за сильной монополизации рынка, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Если под гибкостью понимать минимальный подход к ценообразованию, то в этой ситуации дефицит мы не получим. На полках будут масло и гречка, но они будут уже не так доступны для основных слоев населения. У нас любая отрасль, в том числе сфера производства и продаж, достаточно сильно монополизирована. Монополии диктуют свои цены. В этой ситуации надо подумать, как ограничить аппетиты монополий на получение прибыли», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России представило план борьбы с дефицитом продуктов. Его на брифинге 14 марта озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он заключается в применении гибкого ценообразования, заявил чиновник. Эксперты объясняют, что, отказавшись от жесткого сдерживания инфляции, власти сохранят ассортимент продуктов в магазинах. Работа по сдерживанию цен и сохранению ассортимента продуктов является одной из задач созданной 1 марта правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, которая работает в режиме оперативного штаба. Ее возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Комиссия разработала и утвердила два пакета мер поддержки для различных отраслей экономики. Тема роста цен и дефицита продовольствия содержится в каждом из них. Так, 10 марта Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о разработке целого пакета мер для поддержки аграриев. Они позволят производителям не допустить дефицита продуктов и замедлить рост цен. На брифинге 14 марта Решетников раскрыл новое решение правительственного штаба. Однако начал он с того, что назвал санкции со стороны Запада причиной проблем в экономике. «Ограничения связаны с экспортом товаров и с импортом продукции, в том числе комплектующих. Поэтому на сегодня перед предприятиями стоят вызовы, связанные с необходимостью выстраивания новых производственных и логистических цепочек», — уточнил член правительства. На восстановление экономической активности потребуется время, отметил министр. «Перед экономикой встал системный блок именно структурных вопросов. Все это накладывается на текущую финансовую нестабильность. Финансовые рынки ищут новую точку равновесия — и пока, скорее, не нашли. Ответ правительства заключается в максимальной гибкости работы экономики, снятии всех внутренних ограничений», — пояснил Решетников. Отвечая на вопрос журналистов о регулировании роста цен, член правительства РФ отметил, что «важно в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса сохранить максимальную гибкость ценообразования». «Если, мы будем жестко диктовать сетям, производителям цены, то очень скоро столкнемся с дефицитом. Поэтому решения принимаются по ситуации, по конкретным видам продукции, на конкретных рынках. Нам важно сохранять рыночный характер нашей экономики. Только это позволит избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться», — заявил Решетников. Регулирование цен может привести к экономическому коллапсу, согласен кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Инфляция будет возникать из-за нехватки товаров. Регулирование цен — это один из быстрых способов уничтожить экономику страны. Оно автоматически уменьшает объем предложений товаров, приводит к дефициту и появлению черного рынка. Всем становится еще хуже. Ни разу ни в одной стране мира такими способами ничего нельзя было решить. Возможны решения на уровне продуктовых пайков для наименее защищенных слоев населения», — сказал эксперт. Прогнозировать скорость роста цен сложно, продолжает Кульбака. По его словам, уровень инфляции в стране зависит от того, как Центробанк будет справляться с регулированием денежного рынка, насколько устойчивы банки и от продолжительности спецоперации на Украине. Регулирование цен, применявшееся на практике в других странах, в том числе и в СССР, имело негативный эффект, подтверждает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Если вы поставите фиксированные цены, то производителям невыгодно будет выпускать этот товар. Они посмотрят пару месяцев и перестанут производить, так постепенно возникнет дефицит. В такой ситуации допустимо ограничение ценообразования на некоторые продукты. Но регулирование цен во всех странах имело негативный эффект. Сегодня не 1998 год, сейчас на рынок влияет геополитика, а она может меняться в течение 3-6 месяцев. Ситуация может улучшиться, но назад не вернется», — пояснил собеседник. Дефицита избежать удастся, но сохранить цены на нынешнем уровне вряд ли получится из-за сильной монополизации рынка, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Если под гибкостью понимать минимальный подход к ценообразованию, то в этой ситуации дефицит мы не получим. На полках будут масло и гречка, но они будут уже не так доступны для основных слоев населения. У нас любая отрасль, в том числе сфера производства и продаж, достаточно сильно монополизирована. Монополии диктуют свои цены. В этой ситуации надо подумать, как ограничить аппетиты монополий на получение прибыли», — резюмировал эксперт.