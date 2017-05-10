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10 мая 2017
09 мая 2017
Главные новости Москвы
07:02  10 мая 2017 0

Новый президент Южной Кореи призвал поддерживать боеготовность войск

Клипарт. Екатеринбург, флаг кореи
Новый лидер Южной Кореи вступил в должностьФото: Александр Мамаев © URA.RU

В воскресенье, 10 мая, в Южной Корее досрочно выбрали нового президента страны, им стал Мун Чже Ин, набравший по данным экзит-полов 41,1% голосов избирателей.

За кандидата от демократической партии отдали свои голоса 13,4 млн пришедших на избирательные участки. Мун Чжэ Ин после окончания военной карьеры стал адвокатом по правам человека. Пять лет назад он уже принимал участие в президентской гонке, проиграв ее.

Вступив в новую должность, новый южнокорейский лидер призвал армию страны поддерживать боеготовность, пишет агентство Nation News.

Воскресные выборы прошли досрочно из-за громкого коррупционного скандала, который стал причиной отставки предыдущего президента Пак Кын Хе. Бывшего президента обвинили в превышении полномочий, после чего ему был объявлен импичмент, напоминает «Эхо Москвы».

Лев Истомин
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