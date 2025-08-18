URA.RU — теперь в мессенджере MAX

У URA.RU появился канал в MAX. Теперь оставаться в курсе главных новостей России и мира вместе с агентством можно и в главном российском мессенджере.
Агентство стало одним из немногих СМИ, получивших ранний доступ к размещению на отечественной платформе. Подписаться на URA.RU в MAX можно, перейдя по ссылке. Помимо главных актуальных новостей в канале будут публиковаться эксклюзивы, которых не будет на других площадках агентства. Читайте URA.RU в MAX и получите к ним доступ в числе первых!
Мессенджер MAX был запущен в марте 2025 года компанией VK. Платформа позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В начале августа разработчики MAX успешно провели испытания по подключению приложения к порталу Госуслуг. Ожидается, что MAX также станет каналом для получения документов, требующих электронной подписи. С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустановлен на все новые смартфоны в России.
