Фавориту «Евровидения» срочно требуется операция на сердце

03:07 12 мая 2017 0

Несмотря на проблемы со здоровьем, Сальвадор Собрал стал фаворитом конкурса Фото: Euroinvizion.ru

Участнику «Евровидения-2017» из Португалии Сальвадору Собралу требуется срочная операция на сердце. Исполнитель страдает врожденным пороком сердца, и его состояние не всегда позволяет ему выступать на основной сцене.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», по причине болезни Сальвадор не смог принять участие во всех подготовительных этапах соревнования. К тому же накануне конкурса певец перенес операцию по удалению грыжи. Во время первого полуфинала Сальвадору было очень сложно выступать на основной сцене, поэтому для его выступления выделили отдельную зону на танцполе. Медики считают, что до конца этого года 27-летнему певцу необходимо найти донора.

Несмотря на эти проблемы, Сальвадор Собрал успешно выступил в первом полуфинале конкурс и попал в число фаворитов. По неофициальным данным, исполнитель из Португалии с лирической композицией «Amar pelos dois» является одним из главных претендентов на победу в «Евровидении-2017».