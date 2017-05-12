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12 мая 2017
11 мая 2017
07:42  12 мая 2017 1

«Вот это шикарно». Волочкова поразила поклонников новым имиджем. ФОТО

Пучок остался в прошломФото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова, любящая эпатировать публику, на этот раз приятно удивила поклонников и подписчиков. Пользователи социальных сетей в хорошем смысле поражены новым образом Волочковой.

Волочкова неожиданно отказалась от «шишечки», с которой привыкли все ее видеть, и появилась с распущенными волосами — сначала она выложила снимок вместе со стилистами, а днем позже — в повседневной жизни, что демонстрирует серьезной намерений балерины по смене имиджа.

«Анастасия, в первые пишу комент. Не сдержалась. Вам очень идёт этот образ. Оставайтесь Такой Женственной и впредь. Всех благ Вам», — восхищены поклонники. «Вот это шикарно! Как помолодели!» — добавляют другие.

Татьяна Трушина
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