07:42 12 мая 2017 1

Пучок остался в прошлом Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова, любящая эпатировать публику, на этот раз приятно удивила поклонников и подписчиков. Пользователи социальных сетей в хорошем смысле поражены новым образом Волочковой.

Волочкова неожиданно отказалась от «шишечки», с которой привыкли все ее видеть, и появилась с распущенными волосами — сначала она выложила снимок вместе со стилистами, а днем позже — в повседневной жизни, что демонстрирует серьезной намерений балерины по смене имиджа.

«Анастасия, в первые пишу комент. Не сдержалась. Вам очень идёт этот образ. Оставайтесь Такой Женственной и впредь. Всех благ Вам», — восхищены поклонники. «Вот это шикарно! Как помолодели!» — добавляют другие.