Bentley сделает машины с салоном для веганов

09:07 12 мая 2017 0

Богатые веганы будут довольны ФОТО: Wikimedia Commons

Производитель автомобилей класса люкс Bentley ведет поиск альтернативных материалов для салонов автомобилей, потому что клиенты-веганы отказываются покупать машины, из-за которых пострадали животные. Об этом заявил главный дизайнер Bentley Штефан Зилафф.

«Мы не можем продать клиенту-вегану Bentley, на отделку интерьера которого уходит до 20 шкур животных. Вскоре мы представим Bentley с „веганским“ интерьером. Это даст людям ощущение роскоши. Для отделки будем использовать протеин, грибную кожицу, материалы из медуз», — рассказал Зилафф, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Дизайнер отметил, что в будущем компания продолжит поиск альтернативных материалов для отделки своих автомобилей.