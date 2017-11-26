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26 ноября 2017
25 ноября 2017
13:26  26 ноября 2017 0

В Госдуме надеются на рост демографии из-за инициатив Путина

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, обряд имянаречения новорожденного ребенка, дитя
Правительство и депутаты работают на увеличение рождаемости в странеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Меры, которые принимает правительство и депутаты Госдумы, должны сработать на увеличение рождаемости в будущем. Об этом в День матери заявила «URA.RU» зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, член ОНФ Елена Вторыгина.

«У нас в стране наблюдается небольшой демографический спад, но я думаю, что это ненадолго, поскольку и правительство России, и Госдума, в частности, наш комитет уделяет большое внимание этому вопросу. Так, принята Концепция национальной стратегии в интересах женщин до 2025 года, Концепция демографической политики до 2020. Кроме того, с 1 января 2018 года стартует проект „Десятилетие детства“, где будет отражаться поддержка и женщин-матерей и, безусловно, детей», — заявила депутат агентству, напомнив, что на будущий год продлена программа предоставления материнского капитала, а в федеральном бюджете сохранились все социальные пособия матерям. Напомним, что размер материнского капитала в будущем году составит 453 тысячи рублей.

«День матери — это праздник каждой семьи, потому что все начинается с мамы. В этот день я хочу пожелать всем матерям благополучия в семьях, достатка, любви близких вам людей. Обязательно поздравьте в этот день своих матерей», — добавил Вторыгина.

Последние данные Росстата по демографии и состоянию здравоохранения за 9 месяцев текущего года говорят о том, что общая смертность населения в России снизилась до 12,6 на 1000 населения. Это на 2,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Материнская смертность также постепенно сокращается: с 219 человек за 2012 год (11,5 случаев на 100 тысяч родов) до 188 человек в 2016 году (10 случаев на 100 тысяч родов). Уменьшилась и младенческая смертность (смертность детей от рождения до года) с 8,6 случаев на 1000 человек, родившихся живыми, в 2012 году до 6 случаев на тысячу в 2016 году.

Демография растет не только за счет снижения смертности, но и за счет стимуляции рождаемости, пояснили «URA.RU» в Минздраве.

Этой теме министр Здравоохранения Вероника Скворцова посвятила свое выступление на конгрессе Национальной Медицинской Палаты. «Профилактика абортов и повышение доступности экстракорпорального оплодотворения. Благодаря работе более 1,5 тысяч отделений и центров психологической и социальной помощи беременным женщинам, которые организованы по всей стране при женских консультациях и родильных домах, число абортов за 5 лет снизилось на 25%, это 250 тыс. спасенных жизней», — заявила она.

По информации Минздрава, в 2016 году было проведено 47 тыс. бесплатных для населения циклов ЭКО, а за текущий 2017 год запланировано увеличить объем ЭКО до 65 тыс. бесплатных операций. Позитивным демографическим результатам способствует также создание сети современных перинатальных центров по всей России. К концу 2017 года в полной мере работают 94 центра, 19 из которых открыты в этом году.

Ранее Владимир Путин объявил старт Десятилетия детства и пообещал, что государство продолжит поддерживать семьи с детьми. «Мы сейчас собираем все, что касается поддержки материнства и детства, выделяем в отдельный раздел, это будет отдельная программа», — заявил президент во время посещения Челябинского компрессорного завода в начале ноября. Путин тогда отметил, что Россия стоит перед очередным вызовом: «Сейчас мы входим в период, когда военный спад и спад 1990-х годов соединились, поэтому государство обязано думать на тему о том, как поддержать демографический процесс».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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