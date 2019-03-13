Названы худшие для проживания города мира

Столица Ирака Багдад — худший для жизни город мира. К такому выводу пришла международная консалтинговая компания Mercer, составив рейтинг самых удобных для жизни городов, перечислив 231 мегаполис, где Багдад занял последнее место.
«Для анализа использовались такие критерии качества жизни, как транспортная доступность, уровень преступности, условия для работы и образования, а также привлекательность для бизнеса и общая политическая стабильность страны и многие другие», — говорится в анонсе исследования.
В ТОП антирейтинга вошли Банги (Центральноафриканская Республика), Сана (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад) и Дамаск (Сирия). Также в список попали Санкт-Петербург и Москва, занявшие 174 и и 167 места соответственно.
В свою очередь, лучшим для жизни городом признана Вена, отмечает агентство Nation News. За столицей Австрии расположились Цюрих (Швейцария), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия) и Окленд (Новая Зеландия).
Ранее «URA.RU» сообщало, что в список лучших городов мира по качеству проживания попали пять российских городов. Среди них оказались Екатеринбург, Петербург, Нижний Новгород, Москва и Новосибирск.