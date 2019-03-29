Звездный ведущий на знаменитом перевале Фото: Сергей Власов

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Видеоролик о том, как Андрея Малахова забрасывали на перевал Дятлова, появился в Сети. Ролик смонтировали сотрудники компании «Дикий север», которые обслуживали экспедицию телеканала «Россия» и «Комсомольской правды» к месту гибели туристов-дятловцев. Видео опубликовано на странице туроператора в Facebook.

«Одна из самых масштабных экспедиций клуба „Дикий Север“ снегоходного сезона 2019. Мы вывезли к подножию Перевала Дятлова несколько тонн груза, поставили там большой лагерь. Привезли на Северный Урал больше десятка снегоходов, расконсервировали и подняли в воздух наш борт Ми-8, — рассказывают „северяне“. — Все, чтобы журналисты телеканала „Россия“, в числе которых Андрей Малахов, а также их коллеги из „Комсомольской Правды“, провели свои расследования и попытались разгадать тайну трагической гибели группы Игоря Дятлова».

В ролике показано, как Андрей Малахов летит в вертолете, как борт приземляется на перевале, кадры со звездным ведущим на знаменитом перевале. В ролик попали также сотрудники МЧС (которые обеспечивали выезд на перевал Дятлова бригады свердловских прокуроров для проведения проверки), движение на собачьей упряжке и переправа через разлившуюся реку экспедиционного груза на снегоходах.

Накануне телеканал «Россия» показал несколько программ «Прямой эфир» о совместной экспедиции канала и газеты «Комсомольская правда» на перевал Дятлова. Перед этим ведущий шоу Андрей Малахов опубликовал фото и видео с перевала. «URA.RU» также публиковало подробный рассказ сотрудников компании «Дикий север» о том, как все было организовано. Во время экспедиции Малахова на перевал Дятлова впервые поднялась «мотособака».