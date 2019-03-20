Андрей Малахов и руководитель «Дикого Севера» Евгений Свитов Фото: предоставлено компанией «Дикий Север»

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Ведущий телешоу «Прямой эфир» Андрей Малахов опубликовал в своем Instagram фото и видео, снятые на перевале Дятлова. На кадрах видны он сам, вертолет, на котором звездного ведущего доставили на перевал, снегоходы и флаги экспедиции.

О том, как все было организовано, рассказали в соцсетях сотрудники компании «Дикий Север», которая обслуживала экспедицию Малахова. По их словам, экспедицию, в составе которой был федеральные журналисты — сотрудники телеканала «Россия» и «Комсомольской правды» — разделили на две группы. Первую завозили на перевал Дятлова на снегоходах, преодолев порядка 150 км по тайге и горам. «Специально для них в лесу у подножия перевала инструкторы оборудовали лагерь с отапливаемыми палатками, кухонной зоной, водой и электричеством», — говорят представители «Дикого Севера».

Вторая группа (в которой были Андрей Малахов, спецкор «Комсомолки» Наталья Варсегова и еще несколько человек) летела на вертолете. «Специально для них мы расконсервировали в Нягани наш экспедиционный борт МИ-8 и договорились о посадке вертолета в городе Ивдель, — рассказывают в компании. — Полет длился полтора часа. Посадить борт в горах удалось только со второй попытки. Северный Урал славится своими сильными ветрами и метелями. В этот раз скорость ветра достигала 20 м/сек. Несмотря на это, наш опытный пилот совершил профессиональную посадку в непростых погодных условиях».

На самом перевале у экспедиции Малахова была напряженная программа. «После записи интервью, съемочную группу подняли на склон горы Холатчахль в то самое место, где была установлена палатка группы Игоря Дятлова, — рассказали в „Диком севере“. — А затем спустили вниз, чтобы найти место расположения того самого кедра, возле которого в феврале 1959 года были обнаружены тела туристов. В поисках этой точки Андрей Малахов и его операторы прошли порядка 10 километров на снегоступах по глубокому снегу».

В компании рассказали и о том, как кормили звездного ведущего: в автономном лагере в меню были ростбиф из оленины, фрикасе из кроликов в прованских травах и свиная шея в луговых травах. А мансийка Альбина Анямова угощала Малахова чаем с костра и мясными деликатесами.

«В это время в район перевала Дятлова на своем „Буране“ в национальной одежде приехал еще один манси — Валерий Анямов. Он рассказал журналистам, что думает о трагедии на перевале», — рассказывают организаторы экспедиции. Малахов провел с помощниками на перевале Дятлова 5,5 часов, после чего вертолет доставил его обратно в Ивдель.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, как жители Ивделя караулили Андрея Малахова, чтобы сделать снимок с ним. Манси также старались сфотографироваться с телеведущим на перевале Дятлова.

Фото: предоставлено компанией «Дикий Север»

На знаменитом перевале Фото: предоставлено компанией «Дикий Север»

«Реконструированная» палатка дятловцев Фото: из группы «Дикий Север» во «ВКонтакте»

Андрей Малахов и спецкор «Комсомолки» Наталья Варсегова в вертолете Фото: предоставлено компанией «Дикий Север»

Все стремились сфотографироваться с Малаховым Фото: предоставлено компанией «Дикий Север»

Малахов берет интервью у мансийки Альбины Анямовой Фото: из группы «Дикий Север» во «ВКонтакте»

Вездеход с Малаховым на фоне обелиска дятловцам на перевале, названного в их память Фото: из группы «Дикий Север» во «ВКонтакте»

Во время съемок Фото: предоставлено компанией «Дикий Север»