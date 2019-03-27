Турист-экстремал Сергей Власов из Миасса вместе со звездным телеведущим Фото: Сергей Власов

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Во время экспедиции Андрея Малахова на перевал Дятлова поднялась «мотособака» — мини-снегоход (или мотобуксировщик). Путешествие совершил турист из Миасса Сергей Власов. Об этом «URA.RU» рассказал водитель из Ивделя, подвозивший туриста. По его словам, а также по мнению снегоходчиков, которые возят туристов на легендарное место, это первый в истории случай, когда «мотособака» забралась на перевал Дятлова.

Историю того, как это произошло, «URA.RU» рассказал сам турист-экстремал. «У меня в Миассе своя турбаза, мы занимаемся реабилитацией колясочников. И один активный инвалид, Алексей Рогожников, „рвется в бой“ — хочет покорять горы. Сам идти не может, вот и придумал, на чем сможет заехать на перевал Дятлова. Сбербанк пожертвовал ему 100 тысяч рублей, он на эти деньги купил „мотособаку“, но ехать в путешествие один побоялся. Я предложил: „Давай опробую“ — сам-то я обычно туда на лыжах ходил! Вот, съездил, проверил».

По рассказу туриста, с Андреем Малаховым на перевале Дятлова он встретился совершенно случайно. «Еду, гляжу — дорога „утоптанная“, потом смотрю — лагерь огромный стоит, — вспоминает Сергей. — Проехал, поднялся на перевал и заночевал в палатке. А утром прилетает вертолет. Они-то думали, что он после обеда будет, а он раньше прилетел. И пока его бригада ехала, я целый час ходил, все ему показывал».

Экстремальный путешественник так понравился Малахову, что тот позвал его к себе на программу — Власова показали во вчерашнем выпуске ток-шоу. «Я никогда в жизни не поставил бы палатку на том месте [где стояли погибшие туристы], — заявил он. — Но я не имею морального права обсуждать это — есть люди, которые знают больше нас, но молчат». «Не знаю, кто напугал Сережу за эту неделю, но он мне рассказывал, что там есть какие-то пещеры, что там выходят военные, направляют на тебя винтовки. Ты же меня пугал, что нас там тоже держат на мушке!» — напомнил ему во время программы звездный ведущий.

Теперь, после появления в эфире у Малахова, Власова с нетерпением ждут дома. Но в Миассе он окажется нескоро: из Москвы Сергей отправился в Петрозаводск на чемпионат России по ледовому плаванию (он увлекается моржеванием, на его базе на озере Тургояк регулярно проходят соревнования моржей). На лето у экстремала тоже большие планы: вместе с колясочником Рогожниковым он хочет все-таки попасть на перевал Дятлова: «Не знаю, на чем мы будем туда добираться летом, следующей зимой обязательно снова поедем на «мотособаке».

Мотособака и палатка Сергея Власова на перевале Дятлова Фото: Сергей Власов

С Андреем Малаховым и мансийкой Альбиной Анямовой Фото: Сергей Власов

Возле реконструированной палатки дятловцев Фото: Сергей Власов