Звездный ведущий в Ивделе Фото: Instagram Андрея Малахова

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Настоящий ажиотаж случился в городке Ивдель на краю Свердловской области: его жители, узнавшие, что в город приехал ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов, стремились сфотографироваться со звездой. Счастливчики, кому это удалось, выкладывают заветные фото в городских пабликах.

«Мы с подружками гуляли в городе, подошли к музею, и там нам сказали, что Андрей Малахов сейчас в гостинице, а вечером уезжает из города, — рассказала „URA.RU“ жительница Ивделя Кристина. — Мы ждали его на улице минут сорок: сперва вышла группа журналистов, а потом сам Андрей Малахов. Мы подошли к нему, поговорили и сделали несколько фоток».

Почти непрерывная фотосессия происходила и на перевале Дятлова — в конечной точке экспедиции Андрея Малахова. «Все, кто оказался на перевале вчера, делали снимки с Малаховым, — рассказал „URA.RU“ один из людей, обслуживавших экспедицию. — Манси, приехавшие туда на снегоходах, все с ним сфотографировались».

По рассказам участника, среди снегоходчиков был даже человек на «мотособаке» (самодельном мини-снегоходе) — он специально поднялся на перевал, чтобы сфотографироваться со звездным телеведущим.

Журналисты телеканала «Россия» и «Комсомольской правды» побывали на перевале Дятлова в рамках совместной экспедиции. Они оказались там одновременно с сотрудниками прокуратуры, проводящими проверку по факту гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в далеком 1959 году. Чтобы оказаться на знаменитом перевале, участникам экспедиции пришлось преодолеть более 100 километров на снегоходах, а Андрея Малахова доставили туда вертолетом.

Провести экспедицию помогали компании «Северный Урал» и «Дикий Север», организующие туры в заповедные места Урала: специально для журналистов и прокуроров на перевале Дятлова был разбит автономный лагерь. По данным «URA.RU», сейчас участники экспедиции возвращаются с перевала Дятлова в Ивдель.

Кристина 40 минут ждала на улице, пока Андрей Малахов выйдет из гостиницы Фото: соцсети