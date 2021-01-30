Как и неделю назад, несанкционированную акцию в Екатеринбурге, разогнал ОМОН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рост числа задержанных на несогласованных акциях в поддержку блогера Алексея Навального в Екатеринбурге приведет к радикализации протеста, но снижению его массовости, заявил в разговоре с URA.RU политолог Анатолий Гагарин. По разным оценкам, число задержанных на митинге-шествии в Екатеринбурге, составляет от 35 до 60 человек.

«Степень радикализации протеста — с той и с другой стороны — может возрастать, но количество вовлеченных в это [горожан] будет сокращаться. Останутся те, кто настроен только на более агрессивные действия», — сказал Гагарин, накануне предсказавший рост числа задержаний. При этом политолог Сергей Мошкин усомнился, что между ужесточением действий силовиков и ростом протестной активности есть прямая зависимость. «Но то, что, чем больше людей будут задерживать, тем больше в обществе будет копиться озлобленность, — очевидно», — сказал эксперт.

По данным представителя проекта «ОВД-Инфо» в Екатеринбурге Сергея Зыкова, на несанкционированном митинге-шествии 31 января было задержано около 60 человек (на сайте организации говорится о 35). Региональное министерство общественной безопасности (МОБ) рапортует пока о 43 задержанных.

По итогам митинга-шествия 23 января, который сторонники блогера Алексея Навального так же не пытались согласовать, было задержано более 20 человек. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, члену штаба Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток ареста. Численность акции власти тогда оценивали в три тысячи человек (участники говорили о десяти тысячах). Сейчас МВД заявляет о двух тысячах собравшихся, МОБ — о 2,3 тысячах, а депутат гордумы Константин Киселев — о более чем десяти тысячах.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше», а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.

Число задержанных на незаконной акции в Екатеринбурге как минимум в два раза выше, чем неделю назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU