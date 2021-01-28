Сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге арестовали

В Екатеринбурге 29 января суд Железнодорожного района приговорил сотрудницу местного штаба Алексея Навального Викторию Райх к 10 суткам административного ареста за ролик в YouTube с призывами к участию в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера в предстоящий уикенд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Виктория Райх признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация незаконного митинга — прим. ред.). Назначить 10 суток административного ареста», — заявила судья. На обжалование приговора отведено еще 10 суток.
Ранее там были оглашены показания полицейских, доказывающих факт публикации ролика в интернете. В соответствии с КоАП РФ это деяние наказывается арестом до 15 суток. Защита Райх настаивала на нескольких экспертизах, в том числе на портретной, доказывая непричастность к созданию видеозаписи с призывами участвовать в акции.
Суд ходатайства защиты не принял. Кроме того, адвокат настаивал на том, что девушке необходима медицинская помощь и указывал на следы насилия, примененного полицейскими при задержании. В зале суда присутствовали медики скорой помощи.
Виктория Райх была задержана утром 29 января в Екатеринбурге сотрудниками антиэкстремистского подразделения свердловского главка МВД. На некоторое время девушка пропала со связи, что дало сторонникам основание говорить о ее похищении.
Решение суда стало одним из серии судебных актов в отношении участников шествия сторонников Навального 23 января. Двое из 20 задержанных в тот день — начальник штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько и участник шествия Евгений Механцев — были арестованы.
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