Главу штаба Навального в Екатеринбурге заберет полиция из Москвы

Алексею Гресько грозит новый арест в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главу штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько могут арестовать после общения с московскими полицейскими. Сотрудники транспортной полиции аэропорта Внуково прилетели для составления нового протокола в отношении координатора, дело рассмотрит московский суд. Об этом URA.RU рассказал адвокат главы штаба Алексей Бушмаков.

По словам защитника, речь идет о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) в аэропорту Внуково, где 17 января находился Гресько. «Протокол по этой статье оформили буквально сейчас, в спецприемнике. Ранее они составили какую-то ерунду, не указав даже дату», — пояснил Бушмаков. Адвокат добавил, что теперь Гресько грозит арест до 15 суток. Рассматривать это дело будут 5 февраля в Москве, куда привезут Гресько.

По словам Бушмакова, активист в день прилета Алексея Навального был в аэропорту, поскольку встречал своего сына из больницы. Почему транспортные полицейские не приняли мер на месте предполагаемого правонарушения, адвокат не пояснил. Ранее главу штаба Навального арестовали на 10 суток по итогам шествия 23 января в Екатеринбурге. Сегодня суд должен рассмотреть жалобу на арест Гресько. В дежурной части линейного отдела МВД России «Внуково» не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Протестная акция прошла в Екатеринбурге 23 января. Шествие стартовало от спорткомплекса «Динамо», завершилось в сквере у Театра драмы. Поначалу полиция и ОМОН Росгвардии просто наблюдали, затем начались задержания. Катализатором силового метода и разгона участников акции могли стать провокации, брошенные в силовиков дымовая шашка и снежки. Юристы обратили внимание на странности в оформлении протоколов.