«ОВД-Инфо»: число задержанных в Екатеринбурге выросло до 60

По разным оценкам, в незаконном митинге-шествии в Екатеринбурге участвовали от 2 до 10 тысяч человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ходе несогласованной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального в Екатеринбурге задержали около 60 человек, сообщил представитель правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» в Екатеринбурге Сергей Зыков в разговоре с URA.RU. При этом из предварительных данных областного министерства общественной безопасности (МОБ) следует, что задержаны 43 человека.

«Около 25 человек отпущены из отдела полиции №1, еще нескольких выпустили тайно из отдела полиции №9», — уточнил Зыков. На сайте «ОВД-Инфо» пока говорится о как минимум 35 задержанных. «Правоохранители задержали 43 человека», — сообщили в министерстве общественной безопасности, уточнив, что цифра может вырасти в ближайшее время. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области URA.RU заявили, что пока не располагают точными данными.

Штаб Навального в Екатеринбурге сообщает, что как минимум на одного из задержанных составляют протокол по части 2 ст. 20.2 КоАП за организацию несогласованного митинга-шествия. Речь идет об Ирине Норман — бывшем руководителе штаба Навального в Екатеринбурге.

Численность несогласованной акции в Екатеринбурге 31 января, которую разогнал ОМОН, составила, по данным МВД, до двух тысяч человек, по данным МОБа — 2,3 тысячи, а по оценке депутата гордумы Константина Киселева — более 10 тысяч. Неделю назад, 23 января, власти говорили о трех тысячах горожан, вышедших на улицу. По итогам той акции были задержаны более 20 человек. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, члену штаба Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.