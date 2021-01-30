Политологи дали прогноз о численности протеста в Екатеринбурге

Неделю назад на несанкционированную акцию вышли, по разным оценкам, от 3 до 10 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несанкционированная протестная акция в поддержку блогера Алексея Навального 31 января в Екатеринбурге будет менее массовой, чем митинг-шествие 23 января. Такое развитие событий в разговоре с URA.RU спрогнозировали политологи Андрей Русаков (Центр европейско-азиатских исследований) и Анатолий Гагарин (Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов).

«Не думаю, что будет много людей. Не совсем понятен смысл этих акций сейчас: в отношении Навального (находящегося под арестом — ред.) пока не принято окончательных судебных решений. Протест начинает пахнуть провокацией и становится менее привлекательным для обычных людей, не желающих переходить за „красную линию“», — объяснил свою позицию Русаков.

«Полагаю, что [митинг-шествие 31 января соберет] меньше [участников]. Особых причин идти на него я не вижу, кроме желания радикализировать протест», — сказал Гагарин. Также эксперт предположил, что исход акции 31 января будет таким же, как неделю назад: «Последствия [для участников], думаю, будут жесткие. Какие-либо смягчающие обстоятельства — эмоциональный порыв или неосторожность — повторно вряд ли сработают».

Штаб Навального в Екатеринбурге анонсировал начало новой протестной акции на 31 января. Как и неделю назад, активисты не пытались согласовать ее с властями. Из-за этого митинг-шествие 23 января (на который, по данным властей, пришли около трех тысяч человек, а по оценке штаба Навального — порядка десяти) разогнал ОМОН. На текущий момент известно о более чем 20 участниках, задержанных во время и после акции. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от 4 до 10 суток административного ареста. На остальных составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (суды по ним еще не прошли). Кроме того, накануне силовики сообщили об уголовных делах в отношении двух молодых людей, которых подозревают в насилии над полицейскими.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются задержание и арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 миллионов раз. По другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.