Mediascope оспорила данные YouTube о просмотрах фильма Навального

Фильм Алексея Навального посмотрели всего три миллиона россиян Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Только три миллиона россиян полностью посмотрели фильм-расследование блогера Алексея Навального про дворец под Геленджиком. Остальные либо случайно встречали это видео, пролистывая ленту в соцсетях, либо оно открывалось на YouTube в качестве рекомендации. Подробную статистику о просмотрах собрали исследовательская компания Mediascope и русская служба BBC.

«Оценка аудитории фильма „Дворец для Путина“, опубликованного 19 января 2021 года на Youtube, была произведена на основании измерительных панельных данных среди жителей России старше 12 лет (просмотр за пределами России в оценку не входит). Оценка произведена за 19 — 27 января», — сообщает Mediascope в исследовании (документ есть в распоряжении URA.RU).

Согласно данным исследования, просмотр расследования Навального запускали в YouTube 21,2 миллиона россиян. Из них только 3,4 миллиона посмотрели фильм полностью.

Скриншот исследования Mediascope, в котором отражены все посмотревшие фильм жители Росии исследовательская компания Mediascope

Авторы исследования подчеркивают, что статистика YouTube, согласно которой фильм посмотрели порядка 100 миллионов человек, не отображает реальные цифры. Кроме того, такое большое количество просмотров может говорить о накрутке или помощи со стороны самой платформы, предполагает член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов.

«Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквально в любые рекомендации», — цитирует Ашманова деловое издание «Взгляд». По его словам, видеозапись с расследованием Навального появлялась даже в рекомендациях к детским мультфильмам.

Также Ашманов не исключил, что накрутка просмотров со стороны сервиса является одним из неофициальных способов монетизации фонда Навального, так как в него была встроена рекламная интеграция. Директор ФБК Иван Жданов сообщал в соцсетях, что за первые сутки после публикации фильма фонд получил 4,7 млн рублей, но только за счет донатов.

URA.RU направило запрос в ФБК с просьбой прокомментировать данные о просмотрах расследования о дворце и обвинения в том, что огромное число просмотров является легализацией для спонсирования фонда со стороны YouTube. На момент публикации новости ответ в редакцию не поступил.

О двойных стандартах администрации YouTube ранее говорили директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и замруководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви. По их словам, площадка продвигает именно тот контент, в котором сама заинтересована. Так, аналогичное расследование о дворце под Геленджиком от Mash не попало в тренды и, как следствие, не получило значительного трафика.