Аркадий Ротенберг заявил, что строит в Геленджике отель Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Владельцем «дворца» в Геленджике, о котором рассказывал в своем фильме Алексей Навальный, является бизнесмен Аркадий Ротенберг. Он собирается построить там отель. Об этом заявил сам Ротенберг.

«Я являюсь бенефициаром. Там сложный был объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — заявил Ротенберг Mash.

Здание дворца станет апарт-отелем, уверил бизнесмен. По словам Ротенберга, он приобрел территорию несколько лет назад. «Пройдет полтора-два года и я вас приглашу, посмотрите на красоту, которая там будет. Можете рассчитывать на скидку», — отметил Ротенберг. Он добавил, что решил раскрыть свою собственность только сейчас из-за поднявшейся в СМИ шумихи.

Комплекс строений в Геленджике стал известен после расследования команды Алексея Навального. В своем фильме Навальный заверил, что «дворец» принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. С момента публикации на YouTube фильм посмотрело более 100 миллионов человек. Позже Владимир Путин заявил, что не имеет отношения к данной недвижимости.