Замдиректора НИИ заявила о переломе в борьбе с COVID в России

В Роспотребнадзоре сообщили, что число смертей от коронавируса не увеличислось Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России стабилизируется ситуация с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Несмотря на бурный рост числа заболевших за прошедшие дни, сейчас мы уже видим тенденцию к стабилизации ситуации. Не увеличились отсроченная госпитализированная заболеваемость и число летальных исходов», — рассказала Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, штамм «Омикрон» приобрел симптомы ОРВИ и гриппа по тяжести течения болезни и клинической картине.

В России с коронавирусом госпитализировали 12 749 человек за сутки. Заразились 180 071 человек, вылечились 59 583 пациентов. За этот период умер 661 человек. На «Омикрон» приходится 50% выявленных случаев, цитируют «Народные новости» главу Роспотребнадзора Анну Попову.