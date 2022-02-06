Замдиректора НИИ заявила о переломе в борьбе с COVID в России

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В Роспотребнадзоре сообщили, что число смертей от коронавируса не увеличислось Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России стабилизируется ситуация с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Несмотря на бурный рост числа заболевших за прошедшие дни, сейчас мы уже видим тенденцию к стабилизации ситуации. Не увеличились отсроченная госпитализированная заболеваемость и число летальных исходов», — рассказала Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, штамм «Омикрон» приобрел симптомы ОРВИ и гриппа по тяжести течения болезни и клинической картине.

В России с коронавирусом госпитализировали 12 749 человек за сутки. Заразились 180 071 человек, вылечились 59 583 пациентов. За этот период умер 661 человек. На «Омикрон» приходится 50% выявленных случаев, цитируют «Народные новости» главу Роспотребнадзора Анну Попову.

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В России стабилизируется ситуация с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Несмотря на бурный рост числа заболевших за прошедшие дни, сейчас мы уже видим тенденцию к стабилизации ситуации. Не увеличились отсроченная госпитализированная заболеваемость и число летальных исходов», — рассказала Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, штамм «Омикрон» приобрел симптомы ОРВИ и гриппа по тяжести течения болезни и клинической картине. В России с коронавирусом госпитализировали 12 749 человек за сутки. Заразились 180 071 человек, вылечились 59 583 пациентов. За этот период умер 661 человек. На «Омикрон» приходится 50% выявленных случаев, цитируют «Народные новости» главу Роспотребнадзора Анну Попову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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