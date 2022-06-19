Кадыров: иностранные наемники на Украине несут большие потери

19 июня 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Наемники на Украине начали признавать свои большие потери, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях против РФ на стороне Украины, начали безвыходно констатировать свою беспомощность. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Каждый из иностранных наемников, так иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру. И если в начале марта они хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безвыходно констатируют свою беспомощность, как, например, Джеймс Васкез, наемник из смешивания», — написал Кадыров в Telegram. Так он прокомментировал подборку из видео, снятых напуганными иностранными наемниками. На территории Украины с 24 февраля проходит российская спецоперация по демилитаризации страны. Как сообщали в Минобороны России, ВС РФ успешно выполняют боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По данным ведомства, с начала спецоперации на Украине было уничтожено 1956 наемников, передает «Национальная служба новостей». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях против РФ на стороне Украины, начали безвыходно констатировать свою беспомощность. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Каждый из иностранных наемников, так иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру. И если в начале марта они хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безвыходно констатируют свою беспомощность, как, например, Джеймс Васкез, наемник из смешивания», — написал Кадыров в Telegram. Так он прокомментировал подборку из видео, снятых напуганными иностранными наемниками. На территории Украины с 24 февраля проходит российская спецоперация по демилитаризации страны. Как сообщали в Минобороны России, ВС РФ успешно выполняют боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По данным ведомства, с начала спецоперации на Украине было уничтожено 1956 наемников, передает «Национальная служба новостей».