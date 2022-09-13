В ЛНР заявили, что в Краматорск прибыли иностранные офицеры

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска
В задачи иностранных офицеров будет входить контроль над поставленным вооружением Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В город Краматорск, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), прибыли иностранные офицеры. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно, в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов», — написал он в своем telegram-канале.

Краматорск контролируют ВСУ, пишет MK.RU. Они занимали позиции в промзоне и жилых кварталах города, отбирая жилье у мирных жителей, дополняет Life. Ранее Минобороны России сообщило о том, что ВСУ потеряли в районе Славянска и Краматорска около 120 солдат, уточняет «Царьград».

Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине из-за участившихся зимой этого года обстрелов ВСУ и нацбатами жителей Донбасса. В ДНР и ЛНР было введено военное положение и проведена эвакуация граждан.

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В город Краматорск, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), прибыли иностранные офицеры. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно, в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов», — написал он в своем telegram-канале. Краматорск контролируют ВСУ, пишет MK.RU. Они занимали позиции в промзоне и жилых кварталах города, отбирая жилье у мирных жителей, дополняет Life. Ранее Минобороны России сообщило о том, что ВСУ потеряли в районе Славянска и Краматорска около 120 солдат, уточняет «Царьград». Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине из-за участившихся зимой этого года обстрелов ВСУ и нацбатами жителей Донбасса. В ДНР и ЛНР было введено военное положение и проведена эвакуация граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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