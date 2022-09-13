В ЛНР заявили, что в Краматорск прибыли иностранные офицеры

13 сентября 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

В задачи иностранных офицеров будет входить контроль над поставленным вооружением Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В город Краматорск, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), прибыли иностранные офицеры. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно, в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов», — написал он в своем telegram-канале. Краматорск контролируют ВСУ, пишет MK.RU . Они занимали позиции в промзоне и жилых кварталах города, отбирая жилье у мирных жителей, дополняет Life . Ранее Минобороны России сообщило о том, что ВСУ потеряли в районе Славянска и Краматорска около 120 солдат, уточняет «Царьград». Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине из-за участившихся зимой этого года обстрелов ВСУ и нацбатами жителей Донбасса. В ДНР и ЛНР было введено военное положение и проведена эвакуация граждан.

В город Краматорск, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), прибыли иностранные офицеры. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно, в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов», — написал он в своем telegram-канале. Краматорск контролируют ВСУ, пишет MK.RU. Они занимали позиции в промзоне и жилых кварталах города, отбирая жилье у мирных жителей, дополняет Life. Ранее Минобороны России сообщило о том, что ВСУ потеряли в районе Славянска и Краматорска около 120 солдат, уточняет «Царьград». Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине из-за участившихся зимой этого года обстрелов ВСУ и нацбатами жителей Донбасса. В ДНР и ЛНР было введено военное положение и проведена эвакуация граждан.