Стрелков поиздевался над Соловьевым после отказа телеведущего от дебатов

16 декабря 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Стрелков не удивлен решению Соловьева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев отказался от дебатов с экс-главой минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Стрелковым. Об этом Стрелков сообщил в своих соцсетях. «Владимир Рудольфович Соловьев отказался от дебатов со мной», — написал Стрелков в своем telegram-канале . Он отметил, что нисколько не удивлен такому решению телеведущего. Стрелков также добавил, что не пойдет «в один окоп» с «таким дерьмом» как Соловьев. По его словам, на фронте телеведущий попадет в «штрафную саперно-строительную роту», либо «успеет удрать в Израиль». Конфликт Соловьева со Стрелковым начался после критики телеведущего в сторону экс-главы минобороны ДНР из-за его возвращения из зоны спецоперации. Соловьев назвал его «антипатриотическим блогером» и указал на то, что Стрелков не смог добраться до линии фронта, при этом объясняя верховному командованию, как надо вести бои. Вскоре после этого Стрелков вызвал телеведущего на публичные дебаты, сообщает «Национальная служба новостей». При этом он отмечал, что не рассчитывает на ответ, ведь Соловьев вряд ли рискнет своей репутацией.

Телеведущий Владимир Соловьев отказался от дебатов с экс-главой минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Стрелковым. Об этом Стрелков сообщил в своих соцсетях. «Владимир Рудольфович Соловьев отказался от дебатов со мной», — написал Стрелков в своем telegram-канале. Он отметил, что нисколько не удивлен такому решению телеведущего. Стрелков также добавил, что не пойдет «в один окоп» с «таким дерьмом» как Соловьев. По его словам, на фронте телеведущий попадет в «штрафную саперно-строительную роту», либо «успеет удрать в Израиль». Конфликт Соловьева со Стрелковым начался после критики телеведущего в сторону экс-главы минобороны ДНР из-за его возвращения из зоны спецоперации. Соловьев назвал его «антипатриотическим блогером» и указал на то, что Стрелков не смог добраться до линии фронта, при этом объясняя верховному командованию, как надо вести бои. Вскоре после этого Стрелков вызвал телеведущего на публичные дебаты, сообщает «Национальная служба новостей». При этом он отмечал, что не рассчитывает на ответ, ведь Соловьев вряд ли рискнет своей репутацией.