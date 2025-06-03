Как в России поддерживают военных и какие выплаты им положены

В России случаются инциденты, когда участники СВО, несмотря на боевые заслуги, остаются без выплат и наград по тем или иным причинам. Например, уроженец Свердловской области и участник спецоперации на Украине, лишившийся стопы в результате боевых действий, до сих пор не был удостоен государственных наград. В связи с этим URA.RU напоминает, какие выплаты положены солдатам в целом и как их получить.
Государство оказывает финансовую поддержку участникам спецоперации. Мобилизованные военнослужащие, контрактники, добровольцы, а также их семьи имеют право на получение как единовременных, так и ежемесячных денежных выплат, а также на дополнительную помощь со стороны федеральных и региональных органов власти.
Кто имеет право на выплаты
Право на получение выплат за участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции предоставляется определенным категориям граждан. Как правило, это добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ, мобилизованные военнослужащие, а также членам семей погибших военнослужащих, включая супругов, родителей и детей. Также выплаты положены военнослужащим, получившим ранения или ставшим инвалидами в результате участия в боевых действиях.
Виды денежной поддержки
Довольствие
В денежное довольствие входит оклад, который определяется званием и должностью, а также надбавки, к примеру, за стаж, работу с гостайной или командование подчиненными. В настоящее время добровольцы и мобилизованные равны контрактникам по статусу. Их стандартное довольствие составляет около 200 тысяч рублей. Средства начисляются с 10 по 20 числа каждого месяца на расчетный счет. Туда же поступают выплаты от региона.
Единовременная выплата
Сегодня единовременная выплата составляет 400 тысяч рублей. Это установлено указом президента №644 от 31 июля 2024 года. Контрактникам выплачивают подъемное пособие, в которое входят оклад и четверть оклада на каждого члена семьи. Также выплаты осуществляют в регионах, но сумма может разниться. В Москве она равна 1,9 миллиона рублей.
Социальная ежемесячная выплата
Денежное содержание дополняет сумма в 158 тысяч, порядок которой регулирует приказ Минобороны РФ №780 от 2022 года. Выплата производится при получении воинской должности, а при заключении контракта она начисляется до вступления его в силу. Порядок и назначение регулируют приказы руководства ВС РФ.
Денежная выплата ветеранам
Выплаты ветеранам составляют 4,5 тысячи рублей с февраля 2025 года. Назначается такая выплата Соцфондом РФ.
Выплаты за ранение
Раненным бойцам полагается выплата в зависимости от тяжести травмы. Тяжелораненые имеют право на получение трех миллионов рублей, легкораненые — миллион, получившие иные травмы — 100 тысяч рублей.
Размер единовременной выплаты увеличивается, если тяжелое увечье привело к инвалидности, до 4 миллионов рублей. В случае, если военнослужащий признается непригодным к дальнейшему прохождению службы вследствие полученного ранения, ему предоставляется единовременная выплата — 3,5 миллиона рублей.
В случае получения ранения участники СВО могут рассчитывать не только на федеральные компенсации, но и на дополнительные единовременные выплаты, устанавливаемые на региональном уровне. Органы субъектов РФ вправе вводить собственные меры соцподдержки.
Перечень требуемых документов определяется региональными властями, а вопросы перечисления средств курируются военными комиссариатами и органами социальной защиты населения. Размеры соответствующих выплат, как правило, размещаются на официальных интернет-ресурсах губернаторов или правительств субъектов. В Москве такие единовременные выплаты составляют: для легкораненых — 500 тысяч рублей, для тяжелораненых — миллион рублей.
Различия ранений:
- тяжелое и опасное для здоровья увечье, способное вызвать значительные нарушения функции поврежденного органа (проникающее ранение черепа, ранение грудной клетки, открытые и закрытые повреждения позвоночника, травматическая ампутация плеча, предплечья, голени, бедра, переломы ребер и другие увечья);
- легкое увечье приводит к временной способности исполнять обязанности военной службы на срок не менее одной недели (закрытые травмы черепа с сотрясением с сотрясением головного мозга, переломы костей таза без нарушения целостности тазового кольца, вывихи пальцев кисти или стопы, ключицы, надколенника и другие).
Определение степени тяжести увечья осуществляется военно-медицинской комиссией. Для оформления выплаты денежной компенсации пострадавшие должны обратиться в государственный фонд «Защитники Отечества».
Список травм, дающих право на получение компенсации, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 года №855. С декабря 2024 года за выплатами вправе обратиться также сотрудники ФСБ, Росгвардии, Следкома, МЧС и волонтеры, получившие ранения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Компенсация за инвалидность
Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться 3 млн рублей, легкие ранения — 1 млн рублей, а в случае иных легких травм — 100 тыс. рублей. 14 ноября 2024 года вторым указом Путин увеличил размер выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, до 4 млн рублей.
Пособие при увольнении
Сумма единовременной выплаты соотносится с выслугой лет: отслужившим до 20 лет положен двойной оклад, более 20 — семерной оклад содержания. Регулируется это законом №306-ФЗ.
Поощрение за госнаграды
Получить эту выплату могут те, кто удостоился госнаград и поощрения от президента или правительства. Герои России, например, ежемесячно получают 98 тысяч.
Сумма разнится в зависимости от чина и должности. При поощрении правительством боец получает один оклад, при поощрении президентом — два. Знаки отличия и почетные звания дают право на три оклада, медали и ордена — на пять.
Выплаты семьям погибших участников СВО
Семья погибшего на СВО на бойца может получить 5 миллионов рублей единовременно, а также получать денежную компенсация ежемесячно. К семье относятся: жена, родители, опекуны которые содержали бойца от 5 до 18 лет, несовершеннолетний ребенок, ребенок с инвалидностью, студент очного отделения до 23 лет. Поощрение при посмертном награждении военнослужащего может: жена, дети, родители, иждивенцы.
Родителям и жене погибшего или пропавшего без вести бойца назначается пенсия по потере кормильца. Детям погибших ежемесячно выплачивается пособие Соцфондом. Дети-инвалиды могут получать двойную пенсию.
Как получить выплаты
Оформление справки
Справку об участии в СВО бойцы могут оформить по упрощенной процедуре МФЦ. Также процедуру можно пройти через приложение «Госуслуги».
Подготовка документов
Для получения всех предусмотренных выплат военнослужащему либо его родственникам необходимо представить следующие документы:
- паспорт;
- заявление;
- документы;
- подтверждающие статус участника боевых действий;
- контракт или иные бумаги, свидетельствующие об участии в специальной военной операции.
Куда обращаться
Для получения выплат бойцы и их семьи могут обратиться в органы соцзащиты населения или в военкомат. Также они могут подать заявление через портал «Госуслуги».
Сроки
Процедура оформления выплат, как правило, занимает не более 30 дней. Решение по назначению пособия принимается в течение пяти рабочих дней с момента поступления необходимых сведений и документов в Соцфонд. В течение трех рабочих дней заявитель получает соответствующее уведомление.
Пособие на ребенка назначается начиная с месяца, следующего за месяцем гибели участника СВО, либо с месяца рождения ребенка — в зависимости от обстоятельств. После принятия решения денежные средства зачисляются на счет получателя в течение пяти рабочих дней. Ежемесячная выплата производится в период с 3 по 25 число каждого месяца.
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