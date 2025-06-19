Роботы помогут создать новую экономику Челябинской области

Уникальное производство роботов в Челябинске создано в рекордно короткие сроки, отметил губернатор Алексей Текслер
статья из сюжетаПМЭФ-2025
Челябинская область на пути технологического суверенитета делает ставку на развитие новых отраслей. В одной из них — робототехнике — регион запустил уникальное в масштабах страны производство, создал особую экономическую зону и налаживает подготовку кадров. Развитию Южного Урала способствует и начало промышленной реновации регионального центра, рассказал в интервью URA.RU на ПМЭФ-2025 губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Российская экономика держит курс на технологический суверенитет. Как в этом направлении движется Челябинская область?