В Казахстане назначили премьер-министра

Токаев назначил Алихана Смаилова премьер-министром Казахстана
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Михаил Мишустин на Заседании межправительственного совета ЕАЭС. Алма-Ата, смаилов алихан
Алихан Смаилов новым премьер-министром Казахстана Фото:

Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан», — говорится в тексте указа. Он опубликован в официальном telegram-канале «Пресс-службы Президента Республики Казахстан».

Ранее правительство Казахстана сложило полномочия после избрания нижней палаты парламента 29 марта. Это произошло согласно с Конституцией страны.

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Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. «Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан», — говорится в тексте указа. Он опубликован в официальном telegram-канале «Пресс-службы Президента Республики Казахстан». Ранее правительство Казахстана сложило полномочия после избрания нижней палаты парламента 29 марта. Это произошло согласно с Конституцией страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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