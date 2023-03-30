В Казахстане назначили премьер-министра

Алихан Смаилов новым премьер-министром Казахстана
Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан», — говорится в тексте указа. Он опубликован в официальном
Ранее правительство Казахстана сложило полномочия после избрания нижней палаты парламента 29 марта. Это произошло согласно с Конституцией страны.
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