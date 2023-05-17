В Коми упал самолет Piper PA-28 Cherokee
В республике Коми во время разведки упал самолет Piper PA-28 Cherokee. В результате происшествия пострадал один из пилотов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.
«Легкомоторный самолет Авиалесоохраны упал во время разведки в Коми, на борту находились два человека. Из них один пострадал», — поясняет корреспондент агентства. Также уточняется, что этот летательный аппарат уже совершал аварийную посадку в 2021 году.
Telegram-канал 112 передает, что самолет упал на территории домовладения в Усть-Куломе. Пострадавшему оказывается медицинская поддержка.
Самолет упал в Усть-Куломе (республика Коми)
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