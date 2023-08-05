Российские гандболистки разгромили соперника в международной игре со счетом 76:1

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, фанаты, болельщики, триколор, флаг россии, российские флаги
Матч между Россией и Киргизией завершился со счетом 76:1 Фото:

В рамках Игр стран СНГ, гандболистки сборной России, в основном состоящей из игроков до 19 лет, одержали ошеломляющую победу над командой Киргизии со счетом 76:1. Матч состоялся в субботу в Бресте в Беларуси.

«Встреча закончилась победой гандболисток из России над сборной Киргизии со счетом 76:1», — сообщает агентство РИА Новости спорт. Там добавили, что этот результат стал одним из самых разгромных в истории международного гандбола. Рекорд до этого принадлежал встрече между сборными СССР и Афганистана в августе 1981 года, где счет составил 86:2 в пользу СССР. Этот результат был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, заключили в агентстве.

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В рамках Игр стран СНГ, гандболистки сборной России, в основном состоящей из игроков до 19 лет, одержали ошеломляющую победу над командой Киргизии со счетом 76:1. Матч состоялся в субботу в Бресте в Беларуси. «Встреча закончилась победой гандболисток из России над сборной Киргизии со счетом 76:1», — сообщает агентство РИА Новости спорт. Там добавили, что этот результат стал одним из самых разгромных в истории международного гандбола. Рекорд до этого принадлежал встрече между сборными СССР и Афганистана в августе 1981 года, где счет составил 86:2 в пользу СССР. Этот результат был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, заключили в агентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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