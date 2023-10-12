Напавшими на свердловского бойца ЧВК «Вагнер» оказались братья

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Юрий Хворов сражался в СВО за Бахмут (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На 51-летнего «вагнеровца» Юрия Хворова из Сладковского (Свердловская область) напали со стулом два брата, сообщил источник URA.RU. После происшествия мужчина скончался.

Домой к Хворову мужчины ворвались 27 сентября. Они ударили его стулом по голове, а после запинали ногами. Обращаться сразу в больницу «вагнеровец» не стал. 29 сентября Юрий умер. По словам его брата Станислава, мужчины могли напасть на него из-за ревности к женщине.

В село Сладковское мужчины приехали из Тюмени, пояснил инсайдер. После происшествия один из них уехал обратно. Вместе с ним сбежала и женщина. Другой нападавший остался в Слободо-Туринском районе.

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Мужчина, избивший стулом свердловского бойца ЧВК «Вагнер», сбежал в Тюмень. Фото

По словам Станислава, точная причина смерти Хворова пока не установлена. Судмедэкспертиза будет готова через месяц, заявлял он корреспонденту URA.RU. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области не комментируют случившееся. А в пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

Хворов в зоне спецоперации сражался за Бахмут (Артемовск). По словам его брата, у него есть две боевые награды. У мужчины остались два совершеннолетних сына.

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На 51-летнего «вагнеровца» Юрия Хворова из Сладковского (Свердловская область) напали со стулом два брата, сообщил источник URA.RU. После происшествия мужчина скончался. Домой к Хворову мужчины ворвались 27 сентября. Они ударили его стулом по голове, а после запинали ногами. Обращаться сразу в больницу «вагнеровец» не стал. 29 сентября Юрий умер. По словам его брата Станислава, мужчины могли напасть на него из-за ревности к женщине. В село Сладковское мужчины приехали из Тюмени, пояснил инсайдер. После происшествия один из них уехал обратно. Вместе с ним сбежала и женщина. Другой нападавший остался в Слободо-Туринском районе. По словам Станислава, точная причина смерти Хворова пока не установлена. Судмедэкспертиза будет готова через месяц, заявлял он корреспонденту URA.RU. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области не комментируют случившееся. А в пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Хворов в зоне спецоперации сражался за Бахмут (Артемовск). По словам его брата, у него есть две боевые награды. У мужчины остались два совершеннолетних сына.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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