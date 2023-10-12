Один из мужчин, напавших на участника спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» 51-летнего Юрия Хворова, сбежал из Сладковского (Свердловская область) в Тюмень. Второй мужчина, по данным источника URA.RU, остался в Слободо-Туринском районе.
Мужчины ворвались в дом к Хворову 27 сентября. Они ударили его стулом по голове и запинали ногами. После этого предполагаемые убийцы сбежали. Обращаться в больницу Хворов не стал. По словам его брата Станислава, Юрий умер 29 сентября. Родственник заявлял журналисту, что его брата могли избить из-за ревности к женщине.
Собеседник агентства рассказал, что женщина жила с одним из мужчин, которые напали на Хворова. «После происшествия она уехала в Тюмень вместе с мужчиной», — сказал инсайдер. При этом второй мужчина, по его данным, остался в Слободо-Туринском районе.
Точная причина смерти Юрия Хворова пока не установлена, рассказал корреспонденту Станислав. По его словам, судмедэкспертиза будет готова через месяц. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области пока не комментируют случившееся. А в пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Однако дело на личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.
Юрий Хворов участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он дважды возвращался с фронта. Мужчина готовился к третьей отправке в зону спецоперации. У него имеются две боевые награды.
У Хворова остались два совершеннолетних сына. Один, по словам Станислава, живет в Ирбите, другой — в Екатеринбурге. С супругой Юрий давно развелся.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.