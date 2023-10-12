Мужчина, избивший стулом свердловского бойца ЧВК «Вагнер», сбежал в Тюмень. Фото

12 октября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Юрий Хворов сражался за Бахмут в составе ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из мужчин, напавших на участника спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» 51-летнего Юрия Хворова, сбежал из Сладковского (Свердловская область) в Тюмень. Второй мужчина, по данным источника URA.RU, остался в Слободо-Туринском районе. Мужчины ворвались в дом к Хворову 27 сентября. Они ударили его стулом по голове и запинали ногами. После этого предполагаемые убийцы сбежали. Обращаться в больницу Хворов не стал. По словам его брата Станислава, Юрий умер 29 сентября. Родственник заявлял журналисту, что его брата могли избить из-за ревности к женщине. Собеседник агентства рассказал, что женщина жила с одним из мужчин, которые напали на Хворова. «После происшествия она уехала в Тюмень вместе с мужчиной», — сказал инсайдер. При этом второй мужчина, по его данным, остался в Слободо-Туринском районе. Новость по теме Свердловский боец «Вагнера», скончавшийся после избиения, сражался за Бахмут Точная причина смерти Юрия Хворова пока не установлена, рассказал корреспонденту Станислав. По его словам, судмедэкспертиза будет готова через месяц. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области пока не комментируют случившееся. А в пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Однако дело на личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Юрий Хворов участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он дважды возвращался с фронта. Мужчина готовился к третьей отправке в зону спецоперации. У него имеются две боевые награды. У Хворова остались два совершеннолетних сына. Один, по словам Станислава, живет в Ирбите, другой — в Екатеринбурге. С супругой Юрий давно развелся. Юрию Хворову был 51 год Фото: предоставлено Станиславом Хворовым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из мужчин, напавших на участника спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» 51-летнего Юрия Хворова, сбежал из Сладковского (Свердловская область) в Тюмень. Второй мужчина, по данным источника URA.RU, остался в Слободо-Туринском районе. Мужчины ворвались в дом к Хворову 27 сентября. Они ударили его стулом по голове и запинали ногами. После этого предполагаемые убийцы сбежали. Обращаться в больницу Хворов не стал. По словам его брата Станислава, Юрий умер 29 сентября. Родственник заявлял журналисту, что его брата могли избить из-за ревности к женщине. Собеседник агентства рассказал, что женщина жила с одним из мужчин, которые напали на Хворова. «После происшествия она уехала в Тюмень вместе с мужчиной», — сказал инсайдер. При этом второй мужчина, по его данным, остался в Слободо-Туринском районе. Точная причина смерти Юрия Хворова пока не установлена, рассказал корреспонденту Станислав. По его словам, судмедэкспертиза будет готова через месяц. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области пока не комментируют случившееся. А в пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Однако дело на личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Юрий Хворов участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Он дважды возвращался с фронта. Мужчина готовился к третьей отправке в зону спецоперации. У него имеются две боевые награды. У Хворова остались два совершеннолетних сына. Один, по словам Станислава, живет в Ирбите, другой — в Екатеринбурге. С супругой Юрий давно развелся.