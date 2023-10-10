Свердловчанин раскрыл, за что могли убить его брата, вернувшегося с СВО. Фото

Вернувшегося с СВО свердловчанина убили из-за ревности к женщине

10 октября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Юрию Хворову был 51 год, недавно он вернулся с СВО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Юрия Хворова из села Сладковского (Свердловская область) могли убить из-за ревности к женщине. Такую версию выдвинул брат погибшего в разговоре с корреспондентом URA.RU. Хворов скончался после нападения двух мужчин. Они ворвались к нему домой и избили его. Через пару дней участник СВО погиб по дороге в больницу. «Один из нападавших приревновал моего брата к женщине. Думаю, что из-за этого они могли вломиться к нему домой», — пояснил собеседник агентства. Он пояснил, что в семье у них было четыре брата. Юрий Хворов дважды возвращался домой со спецоперации. Во второй раз он готовился к повторной отправке на фронт. В СВО он участвовал в составе ЧВК «Вагнер». Ему был 51 год. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют смерть Хворова. По словам брата погибшего, нападавших задержали, но потом отпустили. При этом, по словам близкого, нападавшие имеют судимости. После инцидента один из них забрал семью и уехал в Тюменскую область. Другой, по его словам, остался в Слободо-Туринском районе. Юрий Хворов (справа) сфотографировался с братом перед отправкой в зону СВО Фото: предоставлено братом погибшего

Юрия Хворова из села Сладковского (Свердловская область) могли убить из-за ревности к женщине. Такую версию выдвинул брат погибшего в разговоре с корреспондентом URA.RU. Хворов скончался после нападения двух мужчин. Они ворвались к нему домой и избили его. Через пару дней участник СВО погиб по дороге в больницу. «Один из нападавших приревновал моего брата к женщине. Думаю, что из-за этого они могли вломиться к нему домой», — пояснил собеседник агентства. Он пояснил, что в семье у них было четыре брата. Юрий Хворов дважды возвращался домой со спецоперации. Во второй раз он готовился к повторной отправке на фронт. В СВО он участвовал в составе ЧВК «Вагнер». Ему был 51 год. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют смерть Хворова. По словам брата погибшего, нападавших задержали, но потом отпустили. При этом, по словам близкого, нападавшие имеют судимости. После инцидента один из них забрал семью и уехал в Тюменскую область. Другой, по его словам, остался в Слободо-Туринском районе.