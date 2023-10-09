В Свердловской области мужчины ворвались в дом к участнику СВО и избили его

10 октября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Мужчина участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Сладковском Слободо-Туринского района Свердловской области двое мужчин ворвались домой к участнику спецоперации Юрию Хворову и избили его. Спустя два дня мужчина скончался по дороге в больницу, рассказал корреспонденту URA.RU брат погибшего. «Это произошло 27 сентября. Мужчины ворвались домой к моему брату, ударили его стулом по голове, избили и убежали. Утром 29 сентября он скончался по дороге в больницу», — рассказал брат Хворова. При этом, по его словам, они ничего не украли у мужчины. Погибшему был 51 год. Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Вернулся с фронта домой и готовился к следующей отправке. Также имеет боевые награды. По словам брата, Хворова избили двое ранее судимые мужчины. Одному около 20 лет, другому — около 30-ти. «Их сначала задержали, но потом отпустили», — добавил мужчина. Корреспондент агентства обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

В селе Сладковском Слободо-Туринского района Свердловской области двое мужчин ворвались домой к участнику спецоперации Юрию Хворову и избили его. Спустя два дня мужчина скончался по дороге в больницу, рассказал корреспонденту URA.RU брат погибшего. «Это произошло 27 сентября. Мужчины ворвались домой к моему брату, ударили его стулом по голове, избили и убежали. Утром 29 сентября он скончался по дороге в больницу», — рассказал брат Хворова. При этом, по его словам, они ничего не украли у мужчины. Погибшему был 51 год. Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Вернулся с фронта домой и готовился к следующей отправке. Также имеет боевые награды. По словам брата, Хворова избили двое ранее судимые мужчины. Одному около 20 лет, другому — около 30-ти. «Их сначала задержали, но потом отпустили», — добавил мужчина. Корреспондент агентства обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.