09 октября 2023

В Свердловской области мужчины ворвались в дом к участнику СВО и избили его

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, автомат, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, сбойка
Мужчина участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Сладковском Слободо-Туринского района Свердловской области двое мужчин ворвались домой к участнику спецоперации Юрию Хворову и избили его. Спустя два дня мужчина скончался по дороге в больницу, рассказал корреспонденту URA.RU брат погибшего.

«Это произошло 27 сентября. Мужчины ворвались домой к моему брату, ударили его стулом по голове, избили и убежали. Утром 29 сентября он скончался по дороге в больницу», — рассказал брат Хворова. При этом, по его словам, они ничего не украли у мужчины.

Погибшему был 51 год. Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Вернулся с фронта домой и готовился к следующей отправке. Также имеет боевые награды.

По словам брата, Хворова избили двое ранее судимые мужчины. Одному около 20 лет, другому — около 30-ти. «Их сначала задержали, но потом отпустили», — добавил мужчина. Корреспондент агентства обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Сладковском Слободо-Туринского района Свердловской области двое мужчин ворвались домой к участнику спецоперации Юрию Хворову и избили его. Спустя два дня мужчина скончался по дороге в больницу, рассказал корреспонденту URA.RU брат погибшего. «Это произошло 27 сентября. Мужчины ворвались домой к моему брату, ударили его стулом по голове, избили и убежали. Утром 29 сентября он скончался по дороге в больницу», — рассказал брат Хворова. При этом, по его словам, они ничего не украли у мужчины. Погибшему был 51 год. Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Вернулся с фронта домой и готовился к следующей отправке. Также имеет боевые награды. По словам брата, Хворова избили двое ранее судимые мужчины. Одному около 20 лет, другому — около 30-ти. «Их сначала задержали, но потом отпустили», — добавил мужчина. Корреспондент агентства обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...