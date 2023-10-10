Глава СКР взялся за дело о смерти свердловского участника СВО, которого избили

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Александр Бастрыкин ждет доклад по делу о смерти участника спецоперации Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах смерти участника СВО Юрия Хворова из села Сладковского, которого избили двое мужчин в его доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад об установленных обстоятельствах и принятом процессуальном решении [по делу о гибели Хворова]», — пишет telegram-канал «Следком». При этом в ведомстве добавили, что между смертью мужчины и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь.

О смерти Хворова URA.RU заявил его брат. Он рассказал, что в конце сентября домой к участнику СВО ворвались двое мужчин. Они избили его брата и сбежали. Через пару дней мужчина скончался. Близкий родственник пояснил, что его брата могли избить из-за ревности к женщине.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах смерти участника СВО Юрия Хворова из села Сладковского, которого избили двое мужчин в его доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад об установленных обстоятельствах и принятом процессуальном решении [по делу о гибели Хворова]», — пишет telegram-канал «Следком». При этом в ведомстве добавили, что между смертью мужчины и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. О смерти Хворова URA.RU заявил его брат. Он рассказал, что в конце сентября домой к участнику СВО ворвались двое мужчин. Они избили его брата и сбежали. Через пару дней мужчина скончался. Близкий родственник пояснил, что его брата могли избить из-за ревности к женщине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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