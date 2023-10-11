Свердловчанин, скончавшийся после избиения мужчин, сражался за Бахмут

Юрий Хворов из села Сладковского Свердловской области, который скончался после избиения мужчин, сражался за Бахмут (Артемовск) в составе ЧВК «Вагнер». За участие в спецоперации у мужчины есть две боевые награды, сообщил корреспонденту URA.RU его родной брат Станислав.
Хворову был 51 год. 27 сентября, по словам Станислава, домой к его брату ворвались двое мужчин. Сам Юрий в это время спал. Они ударили его стулом по голове и потом избили ногами. Спустя два дня мужчина скончался. По одной из версии, нападавшие избили Хворова из-за ревности.
«Мой брат участвовал в боях за Бахмут. У него одна медаль вагнеровская какая-то, а другая „За отвагу“», — пояснил Станислав. Юрий Хворов возвращался со спецоперации дважды. Он готовился к повторной отправке на фронт.
В семье Хворовых было четыре брата. Старший — Станислав. У Юрия осталось два сына, один из них живет в Екатеринбурге, другой — в Ирбите. С супругой Юрий давно развелся.
В пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. В СУ СКР по Свердловской области не комментирую смерть мужчины. При этом дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.
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