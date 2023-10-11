Свердловчанин, скончавшийся после избиения мужчин, сражался за Бахмут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, автомат, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, сбойка
У Юрия Хворова были боевые награды за участие в спецоперации (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Юрий Хворов из села Сладковского Свердловской области, который скончался после избиения мужчин, сражался за Бахмут (Артемовск) в составе ЧВК «Вагнер». За участие в спецоперации у мужчины есть две боевые награды, сообщил корреспонденту URA.RU его родной брат Станислав.

Хворову был 51 год. 27 сентября, по словам Станислава, домой к его брату ворвались двое мужчин. Сам Юрий в это время спал. Они ударили его стулом по голове и потом избили ногами. Спустя два дня мужчина скончался. По одной из версии, нападавшие избили Хворова из-за ревности.

«Мой брат участвовал в боях за Бахмут. У него одна медаль вагнеровская какая-то, а другая „За отвагу“», — пояснил Станислав. Юрий Хворов возвращался со спецоперации дважды. Он готовился к повторной отправке на фронт.

В семье Хворовых было четыре брата. Старший — Станислав. У Юрия осталось два сына, один из них живет в Екатеринбурге, другой — в Ирбите. С супругой Юрий давно развелся.

В пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. В СУ СКР по Свердловской области не комментирую смерть мужчины. При этом дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юрий Хворов из села Сладковского Свердловской области, который скончался после избиения мужчин, сражался за Бахмут (Артемовск) в составе ЧВК «Вагнер». За участие в спецоперации у мужчины есть две боевые награды, сообщил корреспонденту URA.RU его родной брат Станислав. Хворову был 51 год. 27 сентября, по словам Станислава, домой к его брату ворвались двое мужчин. Сам Юрий в это время спал. Они ударили его стулом по голове и потом избили ногами. Спустя два дня мужчина скончался. По одной из версии, нападавшие избили Хворова из-за ревности. «Мой брат участвовал в боях за Бахмут. У него одна медаль вагнеровская какая-то, а другая „За отвагу“», — пояснил Станислав. Юрий Хворов возвращался со спецоперации дважды. Он готовился к повторной отправке на фронт. В семье Хворовых было четыре брата. Старший — Станислав. У Юрия осталось два сына, один из них живет в Екатеринбурге, другой — в Ирбите. С супругой Юрий давно развелся. В пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. В СУ СКР по Свердловской области не комментирую смерть мужчины. При этом дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...