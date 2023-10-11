Свердловчанин, скончавшийся после избиения мужчин, сражался за Бахмут

11 октября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

У Юрия Хворова были боевые награды за участие в спецоперации (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Юрий Хворов из села Сладковского Свердловской области, который скончался после избиения мужчин, сражался за Бахмут (Артемовск) в составе ЧВК «Вагнер». За участие в спецоперации у мужчины есть две боевые награды, сообщил корреспонденту URA.RU его родной брат Станислав. Хворову был 51 год. 27 сентября, по словам Станислава, домой к его брату ворвались двое мужчин. Сам Юрий в это время спал. Они ударили его стулом по голове и потом избили ногами. Спустя два дня мужчина скончался. По одной из версии, нападавшие избили Хворова из-за ревности. «Мой брат участвовал в боях за Бахмут. У него одна медаль вагнеровская какая-то, а другая „За отвагу“», — пояснил Станислав. Юрий Хворов возвращался со спецоперации дважды. Он готовился к повторной отправке на фронт. В семье Хворовых было четыре брата. Старший — Станислав. У Юрия осталось два сына, один из них живет в Екатеринбурге, другой — в Ирбите. С супругой Юрий давно развелся. В пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. В СУ СКР по Свердловской области не комментирую смерть мужчины. При этом дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

Юрий Хворов из села Сладковского Свердловской области, который скончался после избиения мужчин, сражался за Бахмут (Артемовск) в составе ЧВК «Вагнер». За участие в спецоперации у мужчины есть две боевые награды, сообщил корреспонденту URA.RU его родной брат Станислав. Хворову был 51 год. 27 сентября, по словам Станислава, домой к его брату ворвались двое мужчин. Сам Юрий в это время спал. Они ударили его стулом по голове и потом избили ногами. Спустя два дня мужчина скончался. По одной из версии, нападавшие избили Хворова из-за ревности. «Мой брат участвовал в боях за Бахмут. У него одна медаль вагнеровская какая-то, а другая „За отвагу“», — пояснил Станислав. Юрий Хворов возвращался со спецоперации дважды. Он готовился к повторной отправке на фронт. В семье Хворовых было четыре брата. Старший — Станислав. У Юрия осталось два сына, один из них живет в Екатеринбурге, другой — в Ирбите. С супругой Юрий давно развелся. В пресс-службе Следственного комитета России заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. В СУ СКР по Свердловской области не комментирую смерть мужчины. При этом дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.