04 февраля 2024

Школьнику, зарезавшему подругу в Екатеринбурге, продлили арест

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Подросток будет находиться под стражей до мая (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Школьнику Михаилу (имя изменено), который обвиняется в убийстве 17-летней подруги на Сортировке в Екатеринбурге, продлили арест на три месяца. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.

Михаил будет находиться в СИЗО до 6 мая. Следователи признали его вменяемым.

По версии следствия, подросток зарезал свою подругу в ночь на 7 августа 2023 года. По данным источника URA.RU, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Парня отправили под стражу. Позже выяснилось, что мать мальчика — экс-депутат из Вологодской области. Подробнее — в сюжете агентства.

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Школьнику Михаилу (имя изменено), который обвиняется в убийстве 17-летней подруги на Сортировке в Екатеринбурге, продлили арест на три месяца. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. Михаил будет находиться в СИЗО до 6 мая. Следователи признали его вменяемым. По версии следствия, подросток зарезал свою подругу в ночь на 7 августа 2023 года. По данным источника URA.RU, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Парня отправили под стражу. Позже выяснилось, что мать мальчика — экс-депутат из Вологодской области. Подробнее — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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