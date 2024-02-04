Школьнику, зарезавшему подругу в Екатеринбурге, продлили арест

Подросток будет находиться под стражей до мая (архивное фото)
новость из сюжетаВ Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности
Школьнику Михаилу (имя изменено), который обвиняется в убийстве 17-летней подруги на Сортировке в Екатеринбурге, продлили арест на три месяца. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.
Михаил будет находиться в СИЗО до 6 мая. Следователи признали его вменяемым.
По версии следствия, подросток зарезал свою подругу в ночь на 7 августа 2023 года. По данным источника URA.RU, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Парня отправили под стражу. Позже выяснилось, что мать мальчика — экс-депутат из Вологодской области. Подробнее — в сюжете агентства.
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