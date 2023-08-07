Екатеринбургский школьник, зарезавший 17-летнюю подругу из-за ревности, издевался над погибшей

07 августа 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Школьник, зарезавший свою подругу, частенько орал и поднимал на нее руку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности Школьник из Екатеринбурга, который зарезал свою 17-летнею подругу, гнобил и унижал погибшую. Иногда словесный конфликт между подростками заканчивался рукоприкладством со стороны убийцы, сообщает осведомленный источник URA.RU. «Отношения между душегубом и погибшей были очень далеки от идеала. Девочка была очень замкнутой и доверчивой, а школьник имеет агрессивный и в целом деспотический характер. На людях он разыгрывал нежного парня, а наедине превращался в жестокого тирана. Он гнобил погибшую, а иногда словесные стычки заканчивались дракой. Погибшая защищалась, а парень ее поколачивал. Она много раз хотела прекратить общение с ним, но каждый раз прощала его», — отмечает собеседник агентства. В Екатеринбурге пятнадцатилетний школьник зарезал свою подругу. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Надеждинской. Вся актуальная информация о кровавом квартирнике на Старой Сортировке — в сюжете URA.RU.

Школьник из Екатеринбурга, который зарезал свою 17-летнею подругу, гнобил и унижал погибшую. Иногда словесный конфликт между подростками заканчивался рукоприкладством со стороны убийцы, сообщает осведомленный источник URA.RU. «Отношения между душегубом и погибшей были очень далеки от идеала. Девочка была очень замкнутой и доверчивой, а школьник имеет агрессивный и в целом деспотический характер. На людях он разыгрывал нежного парня, а наедине превращался в жестокого тирана. Он гнобил погибшую, а иногда словесные стычки заканчивались дракой. Погибшая защищалась, а парень ее поколачивал. Она много раз хотела прекратить общение с ним, но каждый раз прощала его», — отмечает собеседник агентства. В Екатеринбурге пятнадцатилетний школьник зарезал свою подругу. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Надеждинской. Вся актуальная информация о кровавом квартирнике на Старой Сортировке — в сюжете URA.RU.