Екатеринбургский школьник, зарезавший 17-летнюю подругу из-за ревности, издевался над погибшей

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Школьник, зарезавший свою подругу, частенько орал и поднимал на нее руку Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Школьник из Екатеринбурга, который зарезал свою 17-летнею подругу, гнобил и унижал погибшую. Иногда словесный конфликт между подростками заканчивался рукоприкладством со стороны убийцы, сообщает осведомленный источник URA.RU.

«Отношения между душегубом и погибшей были очень далеки от идеала. Девочка была очень замкнутой и доверчивой, а школьник имеет агрессивный и в целом деспотический характер. На людях он разыгрывал нежного парня, а наедине превращался в жестокого тирана. Он гнобил погибшую, а иногда словесные стычки заканчивались дракой. Погибшая защищалась, а парень ее поколачивал. Она много раз хотела прекратить общение с ним, но каждый раз прощала его», — отмечает собеседник агентства.

В Екатеринбурге пятнадцатилетний школьник зарезал свою подругу. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Надеждинской. Вся актуальная информация о кровавом квартирнике на Старой Сортировке — в сюжете URA.RU.

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Школьник из Екатеринбурга, который зарезал свою 17-летнею подругу, гнобил и унижал погибшую. Иногда словесный конфликт между подростками заканчивался рукоприкладством со стороны убийцы, сообщает осведомленный источник URA.RU. «Отношения между душегубом и погибшей были очень далеки от идеала. Девочка была очень замкнутой и доверчивой, а школьник имеет агрессивный и в целом деспотический характер. На людях он разыгрывал нежного парня, а наедине превращался в жестокого тирана. Он гнобил погибшую, а иногда словесные стычки заканчивались дракой. Погибшая защищалась, а парень ее поколачивал. Она много раз хотела прекратить общение с ним, но каждый раз прощала его», — отмечает собеседник агентства. В Екатеринбурге пятнадцатилетний школьник зарезал свою подругу. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Надеждинской. Вся актуальная информация о кровавом квартирнике на Старой Сортировке — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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