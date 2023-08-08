В Екатеринбурге 16-летнему подростку, который в стоянии наркотического и алкогольного опьянения зарезал подругу из ревности, выбрали меру пресечения. Его арестовали на два месяца. Все это время юноша будет находиться в Кировградской колонии для несовершеннолетних, передает корреспондент URA.RU из зала Железнодорожного районного суда.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 6 октября 2023 года», — постановил судья.
В Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.