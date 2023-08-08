Подростка, под наркотиками зарезавшего подругу, отправили за решетку на два месяца. Фото, видео

08 августа 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

В Железнодорожном районном суде избрали меру пресечения подростку, который зарезал подругу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности В Екатеринбурге 16-летнему подростку, который в стоянии наркотического и алкогольного опьянения зарезал подругу из ревности, выбрали меру пресечения. Его арестовали на два месяца. Все это время юноша будет находиться в Кировградской колонии для несовершеннолетних, передает корреспондент URA.RU из зала Железнодорожного районного суда. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 6 октября 2023 года», — постановил судья. В Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Ближайшие два месяца подросток проведет в СИЗО Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

В Екатеринбурге 16-летнему подростку, который в стоянии наркотического и алкогольного опьянения зарезал подругу из ревности, выбрали меру пресечения. Его арестовали на два месяца. Все это время юноша будет находиться в Кировградской колонии для несовершеннолетних, передает корреспондент URA.RU из зала Железнодорожного районного суда. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 6 октября 2023 года», — постановил судья. В Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.