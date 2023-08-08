Подростка, под наркотиками зарезавшего подругу, отправили за решетку на два месяца. Фото, видео

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В Железнодорожном районном суде избрали меру пресечения подростку, который зарезал подругу Фото:
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В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

В Екатеринбурге 16-летнему подростку, который в стоянии наркотического и алкогольного опьянения зарезал подругу из ревности, выбрали меру пресечения. Его арестовали на два месяца. Все это время юноша будет находиться в Кировградской колонии для несовершеннолетних, передает корреспондент URA.RU из зала Железнодорожного районного суда.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 6 октября 2023 года», — постановил судья.

В Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.

Ближайшие два месяца подросток проведет в СИЗО
Ближайшие два месяца подросток проведет в СИЗО
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В Екатеринбурге 16-летнему подростку, который в стоянии наркотического и алкогольного опьянения зарезал подругу из ревности, выбрали меру пресечения. Его арестовали на два месяца. Все это время юноша будет находиться в Кировградской колонии для несовершеннолетних, передает корреспондент URA.RU из зала Железнодорожного районного суда. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. До 6 октября 2023 года», — постановил судья. В Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток гнобил и унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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