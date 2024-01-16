Подростков, убивших троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми

Двоих подростков, обвиняемых в убийстве троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми. Об этом URA.RU сообщил начальник следственного отдела СК по Железнодорожному району Артем Решетников. Первый парень, предположительно, зарезал 17-летнюю подругу, а второй совершил двойное убийство.
«В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Преступления носили спонтанный характер, они не готовились долго. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые», — сказал Решетников.
Один из школьников обвиняется в убийстве 17-летней подруги. Это произошло в начале августа 2023 года в Екатеринбурге. Второй подросток, по данным СК, расправился со школьницей и ее мамой в середине ноябре того же года. Они оба находятся в СИЗО.
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