Подростков, убивших троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми

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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, подросток убийца, дубович дмитрий
Один из подростков обвиняется в убийстве школьницы и ее матери Фото:

Двоих подростков, обвиняемых в убийстве троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми. Об этом URA.RU сообщил начальник следственного отдела СК по Железнодорожному району Артем Решетников. Первый парень, предположительно, зарезал 17-летнюю подругу, а второй совершил двойное убийство.

«В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Преступления носили спонтанный характер, они не готовились долго. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые», — сказал Решетников.

Один из школьников обвиняется в убийстве 17-летней подруги. Это произошло в начале августа 2023 года в Екатеринбурге. Второй подросток, по данным СК, расправился со школьницей и ее мамой в середине ноябре того же года. Они оба находятся в СИЗО.

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Двоих подростков, обвиняемых в убийстве троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми. Об этом URA.RU сообщил начальник следственного отдела СК по Железнодорожному району Артем Решетников. Первый парень, предположительно, зарезал 17-летнюю подругу, а второй совершил двойное убийство. «В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Преступления носили спонтанный характер, они не готовились долго. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые», — сказал Решетников. Один из школьников обвиняется в убийстве 17-летней подруги. Это произошло в начале августа 2023 года в Екатеринбурге. Второй подросток, по данным СК, расправился со школьницей и ее мамой в середине ноябре того же года. Они оба находятся в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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