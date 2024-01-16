Подростков, убивших троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми

16 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Один из подростков обвиняется в убийстве школьницы и ее матери Фото: Илья Московец © URA.RU Двоих подростков, обвиняемых в убийстве троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми. Об этом URA.RU сообщил начальник следственного отдела СК по Железнодорожному району Артем Решетников. Первый парень, предположительно, зарезал 17-летнюю подругу, а второй совершил двойное убийство. «В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Преступления носили спонтанный характер, они не готовились долго. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые», — сказал Решетников. Один из школьников обвиняется в убийстве 17-летней подруги. Это произошло в начале августа 2023 года в Екатеринбурге. Второй подросток, по данным СК, расправился со школьницей и ее мамой в середине ноябре того же года. Они оба находятся в СИЗО.

Двоих подростков, обвиняемых в убийстве троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми. Об этом URA.RU сообщил начальник следственного отдела СК по Железнодорожному району Артем Решетников. Первый парень, предположительно, зарезал 17-летнюю подругу, а второй совершил двойное убийство. «В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Преступления носили спонтанный характер, они не готовились долго. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые», — сказал Решетников. Один из школьников обвиняется в убийстве 17-летней подруги. Это произошло в начале августа 2023 года в Екатеринбурге. Второй подросток, по данным СК, расправился со школьницей и ее мамой в середине ноябре того же года. Они оба находятся в СИЗО.