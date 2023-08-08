Подросток, под наркотиками зарезавший подругу в Екатеринбурге, оказался сыном экс-депутата

09 августа 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Женщина занимала руководящие посты до 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности Мать подростка, который в состоянии наркотического и алкогольного опьянения зарезал подругу из ревности в Екатеринбурге, оказалась экс-депутатом из Вологодской области. Она шесть лет занимала пост в одном из муниципалитетов области и даже возглавляла сельское поселение. Однако в конце 2023 года семья переехала на Урал из-за поступления в вуз старшего сына. «У этой женщины трое детей — все от разных мужчин. Мальчики были кадетами казачьей школы. Считалось, что там дети становятся дисциплинированными, заботятся о своем моральном облике. В 2021 году их мама вышла замуж, сменила фамилию. Они купили в Екатеринбурге квартиру», — рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи. Сначала она предназначалась только старшему сыну, но по итогу вся семья отправилась жить на Урал. В Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Подростка отправили в СИЗО до 6 октября.

Мать подростка, который в состоянии наркотического и алкогольного опьянения зарезал подругу из ревности в Екатеринбурге, оказалась экс-депутатом из Вологодской области. Она шесть лет занимала пост в одном из муниципалитетов области и даже возглавляла сельское поселение. Однако в конце 2023 года семья переехала на Урал из-за поступления в вуз старшего сына. «У этой женщины трое детей — все от разных мужчин. Мальчики были кадетами казачьей школы. Считалось, что там дети становятся дисциплинированными, заботятся о своем моральном облике. В 2021 году их мама вышла замуж, сменила фамилию. Они купили в Екатеринбурге квартиру», — рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи. Сначала она предназначалась только старшему сыну, но по итогу вся семья отправилась жить на Урал. В Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Подростка отправили в СИЗО до 6 октября.