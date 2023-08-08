08 августа 2023

Подросток, под наркотиками зарезавший подругу в Екатеринбурге, оказался сыном экс-депутата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, должность, кресло, назначение
Женщина занимала руководящие посты до 2021 года Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Мать подростка, который в состоянии наркотического и алкогольного опьянения зарезал подругу из ревности в Екатеринбурге, оказалась экс-депутатом из Вологодской области. Она шесть лет занимала пост в одном из муниципалитетов области и даже возглавляла сельское поселение. Однако в конце 2023 года семья переехала на Урал из-за поступления в вуз старшего сына.

«У этой женщины трое детей — все от разных мужчин. Мальчики были кадетами казачьей школы. Считалось, что там дети становятся дисциплинированными, заботятся о своем моральном облике. В 2021 году их мама вышла замуж, сменила фамилию. Они купили в Екатеринбурге квартиру», — рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи. Сначала она предназначалась только старшему сыну, но по итогу вся семья отправилась жить на Урал.

В Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Подростка отправили в СИЗО до 6 октября.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать подростка, который в состоянии наркотического и алкогольного опьянения зарезал подругу из ревности в Екатеринбурге, оказалась экс-депутатом из Вологодской области. Она шесть лет занимала пост в одном из муниципалитетов области и даже возглавляла сельское поселение. Однако в конце 2023 года семья переехала на Урал из-за поступления в вуз старшего сына. «У этой женщины трое детей — все от разных мужчин. Мальчики были кадетами казачьей школы. Считалось, что там дети становятся дисциплинированными, заботятся о своем моральном облике. В 2021 году их мама вышла замуж, сменила фамилию. Они купили в Екатеринбурге квартиру», — рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи. Сначала она предназначалась только старшему сыну, но по итогу вся семья отправилась жить на Урал. В Екатеринбурге в ночь на 7 августа 16-летний школьник зарезал свою подругу. По данным источника URA.RU в силовых структурах, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Следователи возбудили уголовное дело. Подростка отправили в СИЗО до 6 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...